'용감한 형사들' 시즌5, 27일 첫 방송…곽선영·윤두준 새 MC 합류

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 범죄 예능 프로그램의 대표 주자 '용감한 형사들'이 시즌5로 돌아온다.

9일 티캐스트 E채널 측은 '용감한 형사들5'가 오는 27일 첫 방송한다고 밝혔다.

[사진=E채널]

'용감한 형사들'은 범죄에 맞서 국민의 안전한 일상을 지켜온 형사들이 직접 발로 뛰어 해결한 실제 사건을 바탕으로, 수사 과정을 생생하게 전하는 범죄 예능 프로그램이다. 지난 2022년 첫 방송 이후 진정성 있는 공감은 물론 범죄에 대한 경각심과 예방 효과까지 이끌어내며 많은 사랑을 받아왔다. 새로운 시즌에서도 더욱 다양한 '히어로' 형사들의 수사기가 공개될 것으로 기대되고 있다.

'용감한 형사들5'는 새 시즌을 맞아 그동안 멋진 활약을 펼쳐준 MC 김선영, 이이경과는 시즌 4를 끝으로 작별을 고하고 새로운 MC를 맞게 됐다. 오랜 시간 '용감한 형사들'을 지켜온 안정환, 권일용과 함께 곽선영, 윤두준이 새로운 MC로 합류한다. 드라마 '슬기로운 의사생활', '크래시', '무빙' 등을 통해 탄탄한 연기력과 개성 있는 캐릭터로 사랑 받고 있는 곽선영은 '용형'에서 공감은 물론 냉철한 사건 분석을, 그룹 하이라이트의 멤버이자 배우로 글로벌 팬들을 사로잡은 윤두준은 다양한 예능 프로그램을 통해 보여준 센스와 예능감을 바탕으로 '용형'에서도 열정 넘치는 활약을 펼칠 것으로 기대를 모은다.

새 시즌과 함께 '용감한 형사들'은 높은 조회수 기록으로 저력을 입증하고 있다. '용감한 형사들' 관련 유튜브 영상은 지난 3일 기준, 누적 조회수 5억 3183만 2170회를 기록하며 계속되는 인기를 입증했다. '용감한 형사들'의 세계관을 확장한 E채널 오리지널 웹예능 '형수다' 시리즈 또한 누적 조회수 2980만 3758회를 기록하며 3000만 뷰 돌파를 눈앞에 두고 있다. 이에 '용감한 형사들' 새 시즌에서 이어갈 기록에도 관심이 집중되고 있다.

한편 '용감한 형사들5'는 오는 27일 금요일 밤 9시 50분에 첫 방송되며, 넷플릭스, 티빙, 웨이브 등 주요 OTT에서도 공개된다. E채널 공식 유튜브와 인스타그램에서도 프로그램에 대한 생생한 소식과 영상을 만나볼 수 있다. 웹 예능 '형수다2'는 매주 금요일 오후 7시 유튜브 채널 '형사들의 수다'를 통해 공개된다.

