피에스텍, OCPP 1.6 인증 획득

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 계량·계측기기 전문기업 피에스텍은 OCA(Open Charge Alliance)의 'OCPP 1.6 CSMS Full' 인증을 획득했다고 9일 밝혔다.
OCPP(Open Charge Point Protocol)는 전 세계 70개국 이상에서 채택된 개방형 충전 통신 표준으로, 충전기와 중앙 관제시스템 간 상호운용성을 보장하는 핵심 규격이다. 국내에서는 환경부가 2023년 이후 OCPP 1.6 인증을 의무화하면서 충전 인프라 사업의 필수 기준으로 자리 잡았다.
이번 인증으로 피에스텍의 충전기 제어, 세션 관리, 상태 모니터링, 오류 처리 등 운영시스템 핵심 기능이 국제 표준에 부합함이 공식 확인됐다. 피에스텍은 그동안 민간 건설사와 한국토지주택공사(LH) 등을 대상으로 원격검침시스템 및 충전기 운영 솔루션을 공급해 왔다.
회사 관계자는 "당사의 충전기 운영시스템이 국제 표준을 충족한다는 것을 공식 인정받은 것"이라며 "민간 및 공공 건설 프로젝트에서 안정적인 충전 인프라를 제공해 전기차 보급 확대에 기여하겠다"고 말했다.
