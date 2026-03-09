장수군 노후차 조기폐차 지원사업 추진…124대 지원

2억여원 투입, 배출가스 4·5등급 차량 대상

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 미세먼지 저감과 대기환경 개선을 위해 노후차 조기 폐차 지원사업을 추진한다고 9일 밝혔다.

군은 올해 2억1000만 원의 예산을 투입해 '2026년 노후차 조기폐차 지원사업'을 시행하고 총 124대를 지원한다.

장수군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.09 lbs0964@newspim.com

지원 대상은 배출가스 5등급 차량 78대, 4등급 차량 44대, 건설기계 2대이며 차량 기준가액에 따라 보조금이 차등 지급된다. 배출가스 5등급 차량 조기폐차 지원은 2026년까지만 한시적으로 운영된다.

대상은 배출가스 4·5등급 경유자동차와 2009년 8월 31일 이전 제작된 도로용 건설기계, 2004년 12월 31일 이전 제작된 지게차·굴착기 등이다.

또 접수일 기준 대기관리권역 또는 장수군에 6개월 이상 연속 등록돼 있고 정상가동 판정을 받아야 한다.

보조금은 차량 기준가액에 지원율을 적용해 지급되며 총중량 3.5t 미만 5등급 차량은 차량가액의 100%, 4등급 경유차는 70%가 지원된다.

신차 또는 중고차 구매 시 조건에 따라 추가 보조금도 지급된다. 또 저소득층과 소상공인에게는 기본 보조금에 100만 원을 추가 지원한다.

신청 기간은 오는 10월 30일까지이며 예산이 소진되면 조기 마감된다. 신청은 차량 사용 본거지 읍·면사무소 총무팀을 방문해 접수하면 된다.

최훈식 군수는 "배출가스 5등급 차량 조기폐차 지원은 올해로 마무리되는 만큼 대상 차량 소유자께서는 기한 내 신청해 주시길 바란다"며 "노후 경유차 감축을 통해 깨끗한 대기환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com