오비고, 글로벌 에너지 기업과 피지컬 AI 브라우저 '볼트' PoC 계약

SDV 기술력 기반 산업용 '볼트' 공급 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 오비고가 글로벌 선도 에너지 인프라 기업과 산업용 피지컬 인공지능(AI) 브라우저 '볼트(BOLT)' 공급을 위한 개념검증(PoC) 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.

오비고가 독자 개발한 볼트는 20여 년간 글로벌 시장에서 검증된 브라우저 엔진 기술을 기반으로 한 피지컬 AI 브라우저다. 브라우저 아키텍처 내에서 다양한 하드웨어와 AI 모델을 연결하는 구조적 유연성을 갖춰 별도의 외부 구동 프로그램 없이도 기기 제어가 가능하다.

이번 PoC는 24시간 무중단 운영이 요구되는 미션 크리티컬 산업 현장에 최적화된 볼트의 성능 검증에 초점을 맞춘다. 협력은 지난해 하반기 소프트웨어 중심의 전력 운영 비전을 추진 중인 해당 기업의 제안으로 시작됐다.

오비고는 이번 검증을 토대로 해당 기업의 풍력·원자력 등 글로벌 에너지 발전 인프라로 볼트 공급을 확대하고, 이후 로봇·국방·항공·조선 등 산업 전반으로 피지컬 AI 솔루션 적용 범위를 넓혀 나갈 계획이다.

황도연 오비고 대표이사는 "이번 글로벌 파트너와의 협업을 통해 볼트의 기술적 완성도를 공고히 하고 산업 AX 시대의 글로벌 플랫폼으로 안착시켜 나가겠다"고 말했다.

