㈜신원건설, 전주 '주거 희망 천사단' 142호 가입

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = ㈜신원건설은 9일 전주시를 찾아 주거취약계층의 주거환경 개선을 위한 후원금 1000만 원을 전달하고 민간 후원 캠페인인 '주거 희망 천사단'에 참여했다고 밝혔다.
전주에 소재한 ㈜신원건설은 1992년 설립 이후 다양한 첨단 자재와 풍부한 현장 경험을 바탕으로 건축과 토목공사를 수행해 온 전문기업이다.
또한 전북지역 국가보훈대상자 주거 여건 개선 사업을 통해 보훈 가족의 주거 안정에 기여한 공로로 2024년 호국보훈의 달을 맞아 국가보훈부 장관상을 수상한 바 있다. 이번 후원과 함께 임직원들은 전주지역 주거취약계층 노인가구 등의 노후주택 주거환경 개선 현장에 재능봉사로 참여할 계획이다.
전주시 주거복지센터가 주관하는 '주거 희망 천사단'은 민간 후원금과 재능 나눔을 통해 주거취약가구를 발굴하고 실질적인 서비스를 제공하는 민관 협력 후원 캠페인이다. 이 활동은 2020년 8월 한 익명의 후원자가 기부한 200만 원을 계기로 시작됐으며 지역 기업과 단체, 개인 후원자들의 참여가 이어지며 현재까지 총 142호의 천사가 탄생했다.
강범준 ㈜신원건설 대표는 "어려운 이웃들이 쾌적한 주거환경에서 지낼 수 있도록 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역 건설기업으로서 임직원들과 함께 재능기부 등 다양한 방식으로 지원을 이어가겠다"고 말했다.
우범기 전주시장은 "주거취약계층을 위해 나눔을 실천해 주신 ㈜신원건설 임직원과 후원자들께 감사드린다"며 "전주시는 주거복지센터와 유관기관과의 민관 협력을 통해 촘촘한 주거복지 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.
