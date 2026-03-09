순창군, 어르신 비대면 건강관리사업 220명 선착순 모집

65세 이상, 스마트 기기 활용 맞춤형 건강관리

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군은 9일부터 65세 이상 어르신을 대상으로 스마트 기기를 활용한 비대면 건강관리사업 참여자 220명을 선착순 모집한다고 밝혔다.

이번 사업은 스마트폰 애플리케이션 '오늘건강'과 활동량계, 혈압계, 혈당계, 체성분계 등 건강관리 기기를 활용해 어르신들이 일상생활 속에서 스스로 건강 상태를 관리할 수 있도록 지원하는 서비스다.

스마트 기기를 활용한 비대면 건강관리사업 참여자 모집[사진=순창군] 2026.03.09 lbs0964@newspim.com

특히 허약하거나 만성질환 위험이 있거나 건강생활 습관 개선이 필요한 어르신을 대상으로 개인 건강 상태와 위험요인을 분석해 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.

사업 참여자에게는 개인 건강 상태에 맞는 건강관리 기기가 지급되며 스마트폰 앱 '오늘건강'을 통해 집에서도 손쉽게 건강 상태를 확인할 수 있다.

또 보건의료원 전문 인력의 상담과 건강 코칭을 통해 6개월 동안 다양한 건강 미션을 수행하며 건강생활 실천을 이어가게 된다.

군은 이번 사업을 통해 어르신들이 일상 속에서 꾸준히 건강을 관리하고 자가 건강관리 능력을 높여 만성질환 예방과 건강한 노후 생활에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

참여 신청은 9일부터 가능하며 순창군 보건의료원 3층 방문보건실을 방문하거나 전화로 신청하면 된다.

군 관계자는 "스마트 기술을 활용해 어르신들이 보다 쉽고 편리하게 건강을 관리할 수 있도록 지원하겠다"며 "앞으로도 어르신들의 건강한 생활 습관 형성과 자가 건강관리 능력 향상을 위한 다양한 프로그램을 추진하겠다"고 말했다.

