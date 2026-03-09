남원시 독거노인 전수조사 실시…내달 10일까지

맞춤형 돌봄서비스 연계 복지 사각지대 해소

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 지역 내 돌봄 공백을 해소하고 사회 안전망을 강화하기 위해 내달 10일까지 '독거노인 현황 전수조사'를 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 조사는 주민등록상 1인 가구뿐 아니라 실제로 홀로 생활하는 만 65세 이상 어르신을 대상으로 진행된다. 시는 생활 실태와 복지서비스 이용 현황을 파악해 고립 위험이 있는 취약계층을 선제적으로 발굴할 계획이다.

남원시 독거노인 전수조사 실시[사진=남원시] 2026.03.09 lbs0964@newspim.com

현재 남원시는 전체 인구 7만5천여 명 가운데 65세 이상 노인이 2만5천여 명으로 약 33%를 차지하는 초고령 지역이다. 특히 2025년 기준 독거노인은 7,378명으로 노인 인구의 약 29%에 달한다.

시는 읍면동 행정복지센터를 중심으로 유선과 방문 상담을 병행해 독거노인의 생활 현황과 돌봄 수요를 조사하고, 결과를 바탕으로 △노인맞춤돌봄서비스 △응급안전안심서비스 △스마트돌봄플러그 △AI안부전화서비스 등 맞춤형 복지서비스를 연계할 예정이다.

특히 주민등록상 가구 구성과 실제 거주 현황의 차이로 발생하는 복지 사각지대를 줄이고, 사회적 관계가 단절된 어르신을 조기에 발견하는 데 중점을 둔다.

권혜정 남원시 통합돌봄과장은 "가족 구조 변화로 공적 돌봄의 역할이 더욱 중요해졌다"며 "전수조사를 통해 돌봄이 필요한 어르신을 발굴하고 촘촘한 돌봄 체계를 구축해 어르신들이 지역사회에서 안전하고 건강한 노후를 보낼 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 남원시는 통합돌봄사업과 노인맞춤돌봄서비스, 재가노인 식사배달사업 등을 통해 지역사회 돌봄 역량 강화에 힘쓰고 있다.

