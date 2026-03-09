"생태·문화 사전조사 후 전면 재검토하라"

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 종합장사시설 은산리 비상대책위원회와 평택시민재단이 진위면 은산리 정도전 사당 앞에서 공동 기자회견을 열고 은산리·태봉산 일대 종합장사시설 후보지 선정을 원점에서 재검토할 것을 촉구하고 나섰다.

9일 이들 단체에 따르면 이들은 성명서를 통해 평택시가 작년 5월 주민 90% 이상의 반대에도 불구하고 은산리·태봉산 일대를 화장장 등 대규모 종합장사시설 후보지로 발표한 데 대해 주민동의서 신뢰성 문제와 행정 경계 적용의 이중잣대 등을 지적했다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 평택시 종합장사시설 은산리 후보지 반대 및 생태·문화 사전조사 후 전면 재검토하라고 촉구하는 기자회견 모습.2026.03.09 krg0404@newspim.com

단체들은 "민주주의의 생명은 절차적 정당성"이라며 "인근 1km 마을까지 포함한 민주적 재동의 절차를 즉각 실시할 것"을 요구했다.

특히 단체들은 "2025년 12월부터 2026년 3월 5일까지 평택시민재단과 마을주민이 실시한 조사 결과, 해당 지역에서 천연기념물 4종(수리부엉이 324-2호, 황조롱이 323-8호, 참매 323-1호, 소쩍새 324-6호)과 멸종위기 2급 야생생물 4종(삶, 담비, 맹꽁이, 구렁이)이 확인됐다"고 밝혔다.

또한 "토종 양서류인 두꺼비·북방산개구리 번식지 및 산란지가 발견됐다"며 "평택 생태 복원의 핵심 거점이자 멸종위기종 복합 서식지"라며 장사시설 예정지 재검토를 촉구했다.

그러면서 단체들은 "생태·문화 사전조사 없이 일방적으로 추진되는 계획이 희귀 동식물 서식지 파괴를 초래할 것"이라며 "국토환경성평가 1등급 72.4%(최우선 보존지역), 2등급 5.2%(우선 보존지역), 3등급 22.4%(보존 중심 지역)으로 확인된 이 지역을 평택 북부 핵심 녹지 자산으로 보전해야 한다"고 주장했다.

단체들은 "평택시의 행정 편의주의가 주민 삶과 생태를 위협한다"며 "은산리·태봉산 일대 생태·문화 사전조사 즉시 실시, 천연기념물·멸종위기종 보호대책 마련, 태봉산 일대 '보호구역' 지정 및 장사시설 후보지 선정 취소, 은산리 후보지 원점 재검토를 해야한다"고 목소리를 높였다.

