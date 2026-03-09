익산시 '청년 성장 한 뼘 지원사업' 동아리 모집…팀당 200만원

24일까지 접수, 청년 5인 이상 동아리 대상 활동비 지원

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 청년들의 자율적이고 창의적인 교류 활동 지원한다고 9일 밝혔다.

익산시는 '청년 성장 한 뼘 지원사업'에 참여할 청년 동아리를 오는 24일까지 모집한다.

이번 사업은 기존 청년 동아리의 활동을 강화하고, 새롭게 모임을 시작하려는 청년들에게 실질적인 활동 기반을 제공하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 익산시에 거주하는 18~39세 청년 5인 이상으로 구성된 동아리로 문화·예술, 봉사활동, 취·창업 역량 강화 등 다양한 분야의 활동을 신청할 수 있다.

시는 총 7개 팀을 선정해 팀별 최대 200만 원의 활동비를 지원할 계획이다. 이를 통해 청년들이 직접 기획한 프로그램이 실제 활동으로 이어질 수 있도록 돕는다.

참여를 희망하는 청년 동아리는 신청서와 활동계획서 등 구비서류를 작성해 전자우편으로 제출하면 된다.

자세한 내용은 익산시 또는 익산청년시청 누리집 공고문을 확인하거나 익산시 청년일자리과로 문의하면 된다.

정헌율 익산시장은 "청년 성장 한 뼘 지원사업을 통해 청년들이 서로 교류하고 지역에서 다양한 활동을 시도하길 기대한다"며 "청년 동아리들이 적극 참여해 익산의 청년 문화를 함께 만들어가길 바란다"고 말했다.

