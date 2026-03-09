천호성 전북교육감 예비후보 "학교 성평등 교육 강화"

교사 인식 개선·학생 참여 성평등 문화 확산
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 예비후보는 9일 세계 여성의 날을 맞아 학교 중심의 성평등 교육 강화를 강조했다.
천 예비후보는 "아이들이 성평등 사회로 나아가는 출발점은 결국 학교 안에서 시작된다"며 "전북교육이 그 변화를 이끌어야 한다"고 밝혔다.
세계 여성의 날은 1908년 미국 여성 노동자들이 노동환경 개선과 참정권을 요구하며 시위를 벌인 데서 비롯됐으며, 현재는 전 세계가 여성 권리와 성평등의 가치를 되새기는 날로 자리 잡았다. 우리나라도 지난 2018년부터 3월 8일을 법정기념일로 지정해 기념하고 있다.
천 예비후보는 일부 학교와 가정에서 여전히 성 역할 고정관념이 생활지도와 진로지도에 영향을 미치고 있다고 지적하며 "성평등은 구호에 그쳐서는 안 되고 아이들이 일상 속에서 자연스럽게 배우고 실천하는 가치가 돼야 한다"고 말했다.
이를 위해 교사의 성인지 감수성 연수를 정례화하고 교과 수업에 성평등 관점을 반영할 수 있는 가이드라인을 마련하겠다고 밝혔다. 또 학교 관리자 대상 리더십 교육을 확대해 학교 운영 전반에 성평등 가치가 반영되도록 하겠다는 구상이다.
학생 참여 확대 방안도 제시했다. 학생자치회와 동아리 활동에서 성별에 따른 고정된 역할을 줄이고 주요 직책을 성별과 관계없이 선출하도록 하며 '성평등 실천 분과'를 운영해 캠페인과 토론 활동을 진행하도록 하겠다는 계획이다.
가정과 연계한 교육도 추진한다. 학부모 대상 성인지 교육과 부모 참여형 워크숍을 확대해 가정에서도 평등한 역할 분담과 건강한 디지털 문화가 자리 잡도록 지원할 방침이다.
또 사이버 혐오와 딥페이크 등 디지털 성범죄 예방 교육을 강화하고, 여학생들이 AI와 코딩 등 첨단 과학기술 분야에서 진로를 탐색할 수 있도록 지역사회와 연계한 멘토링과 체험 기회도 확대할 계획이다.
천 예비후보는 "아이들이 차별 없는 환경에서 서로를 존중하며 성장할 때 진정한 평등이 시작된다"며 "교사와 학생, 학부모가 함께 성평등 교육의 토대를 만들어가겠다"고 말했다.
