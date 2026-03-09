국민의힘, '공천 불참' 오세훈에 "지방선거 승리 위한 현명한 판단 기대"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘은 9일 6·3 지방선거 공천 신청을 하지 않은 오세훈 서울시장과 관련해 지방선거 승리를 위한 판단을 기대한다는 입장을 밝혔다. 윤리위원장 사퇴 요구에 대해서는 "전혀 고려하고 있지 않다"며 선을 그었다.
박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 최고위원회의 직후 기자들과 만나 "지방선거 승리라는 큰 목표를 향해 오세훈 서울시장께서 올바르고 현명하게 판단해주실 것으로 기대하고 있다"고 말했다.
이날 오후 예정된 의원총회와 관련해서는 "오 시장의 끝장의총 언급과 상관 없이 지난주 금요일 이미 지방선거 승리를 위한 당 방향성을 논의하기 위해 결정된 의총"이라며 "당 노선 변화와 관련한 토론을 위해 소집된 의총은 아니다"라고 설명했다. 다만 "오늘 의총에서 관련 논의가 나올 수는 있다"고 덧붙였다.
당 윤리위원장 사퇴 요구에 대해서는 "전혀 고려하고 있지 않다"고 밝혔다.
그는 "정치적 이해관계에 따라 윤리위 구성이나 위원장 사퇴 문제를 제기하게 되면 윤리위 독립성이 훼손될 수밖에 없다"며 "윤리위 독립성을 저해하지 않는 범위에서 향후 윤리위 운영과 기능에 도움이 되는 방안이 있다면 검토해 보겠다"고 말했다.
한편 공천 신청을 하지 않은 오세훈 서울시장과 김태흠 충남지사와 관련한 지도부 차원의 접촉 가능성에 대해서는 "두 분 모두 지방선거 승리를 위해 필요한 중요한 자산이라는 생각에는 변함이 없다"며 "공개적이든 비공개적이든 만남이 충분히 가능하다고 생각한다"고 밝혔다.
다만 "그 부분이 언론에 노출되거나 공식적으로 공개되는 단계까지는 아직 아닌 것으로 알고 있다"며 "당은 지방선거 승리를 위한 모든 전략적 고민을 하고 있다"고 덧붙였다.
oneway@newspim.com