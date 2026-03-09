있지 유나, 솔로 앨범 '아이스크림' 트랙리스트 공개

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 있지(ITZY) 유나가 신곡 '아이스크림(Ice Cream)'으로 솔로 데뷔를 맞이한다.
소속사 JYP엔터테인먼트는 최근 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 3월 23일 유나의 솔로 데뷔 소식을 알렸다.
지난 2일 앨범 트레일러 영상과 스케줄러 이미지를 공개한 데 이어 9일 새 앨범 '아이스크림' 트랙리스트 이미지를 게재하고 솔로 데뷔 분위기를 끌어올렸다.
트랙리스트에 따르면 솔로앨범에는 동명의 타이틀곡을 필두로 '비보이(B-Boy)', '블루 메이즈(Blue Maze)', '하이퍼 드림(Hyper Dream)'까지 총 4곡이 수록된다.
알록달록한 핀 배지 디자인이 톡톡 튀는 분위기를 더하며 유나가 첫 솔로 앨범에서 어떤 음악을 들려줄지 궁금증을 키운다.
리더 예지에 이어 ITZY 두 번째 솔로 주자로 나서는 유나는 비주얼, 실력, 매력을 겸비한 ITZY 막내로서 무대 위 존재감을 새겨왔다.
최근에는 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'에 출연해 개성 넘치는 스타일링, 당당한 면모가 돋보이는 '홍장미' 역을 맡아 극에 활력을 불어넣으며 첫 연기 도전에 호평을 모았다.
다재다능한 역량을 바탕으로 활동 반경을 확장하며 아티스트로서 폭넓은 스펙트럼을 증명하고 있는 있지 막내 유나의 솔로 데뷔 소식에 팬들의 열띤 관심이 모였고, 이를 방증하듯 '아이스크림' 트레일러 영상은 공개 이후 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 2위에 올랐다.
유나는 자신의 이름을 내건 첫 솔로 앨범을 통해 솔로 아티스트로서 잠재력을 발휘하고 활약세를 한층 넓힐 전망이다.
유나의 솔로 데뷔작 '아이스크림'과 동명의 타이틀곡은 오는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다.
alice09@newspim.com