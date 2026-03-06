보령 앞바다서 어선 침몰 선장 실종…7명 구조

[보령=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 보령 앞바다에서 조업 중이던 어선이 침몰해 해경이 구조 작업을 벌이고 있다.

보령해양경찰서는 6일 오후 3시 55분쯤 충남 보령시 오천면 소화사도 인근 해상에서 어선 A호(69t·승선원 8명)가 침몰하고 있다는 선장의 신고를 접수하고 구조 세력을 긴급 투입했다고 밝혔다.

6일 오후 3시 55분쯤 충남 보령시 오천면 소화사도 인근 해상에서 어선이 침몰했다. 해경이 표류 중인 승선원들을 구조하는 모습. [사진=보령해양경찰청] 2026.03.06 gyun507@newspim.com

사고 당시 A호에는 총 8명이 승선해 있었으며 현재까지 한국인 1명과 외국인 선원 6명 등 7명이 구조됐다.

해경은 선장인 60대 남성 1명이 실종된 것으로 보고 해상 수색을 이어가고 있다.

구조된 선원 7명은 건강 상태에 큰 이상이 없는 것으로 확인됐다.

보령해경은 대천파출소와 경비함정, 구조대 등을 현장에 투입해 구조와 수색 작업을 진행하고 있다. 이와 함께 인천항공대와 김포항공대, 군산·태안 구조대, 영목파출소 등 관계 기관도 구조 작업에 참여하고 있다.

해경은 실종된 선장을 찾기 위해 해상과 항공 세력을 동원해 집중 수색을 벌이는 한편 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.

gyun507@newspim.com