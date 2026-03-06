[인사] 기획예산처

◇ 과장급
▲혁신행정담당관 김혜영 ▲감사담당관 이석한 ▲운영지원과장 신동선 ▲미래전략과장 박철건 ▲혁신경제전환과장 신명석 ▲탄소중립정책과장 진승우 ▲인구구조혁신과장 신대원 ▲상생협력전략과장 이정윤 ▲재정혁신총괄과장 황희정 ▲지속가능재정과장 오현경 ▲재정기획분석과장 이준우 ▲지출혁신과장 정민형 ▲재정협력총괄과장 나윤정 ▲예산총괄과장 박정민 ▲예산정책과장 김정애 ▲예산기준과장 박경훈 ▲기금운용혁신과장 김건민 ▲고용노동예산과장 정원 ▲기후에너지환경예산과장 김의영 ▲인적자원예산과장 최진광 ▲문화체육관광예산과장 박성주 ▲투자사업관리과장 임대한 ▲국토교통예산과장 박현창 ▲산업중소벤처예산과장 정희철 ▲인공지능디지털예산과장 박환조 ▲농림해양예산과장 정성원 ▲국민복지예산과장 진민규 ▲지역예산과장 정석철 ▲법사예산과장 이한철 ▲행정외교예산과장 박진호 ▲국방예산과장 김동규 ▲재정성과총괄과장 김완수 ▲성과제도혁신과장 박주언 ▲타당성심사과장 강미자 ▲민간투자정책과장 김숙진 ▲재정집행과장 김남희 ▲복권총괄과장 권기정 ▲방위력강화예산과장 김민석
