SC제일은행, 지난해 순이익 1415억원...ELS 충당금 여파에 57%↓

일회성 특별퇴직·충당금 비용 발생 영향

보통주자본비율 및 BIS총자본비율 기준 상회

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = SC제일은행은 지난해 누적 당기순이익 1415억원을 기록, 전년동기 3311억원보다 1896억원(57.3%) 감소했다고 6일 밝혔다.

이는 작년 4분기 진행된 특별퇴직 비용(880억원)과 홍콩H지수 ELS 제재 관련 충당금(1510억원) 등에 따른 일회성 비용 발생에 따른 결과다.

SC제일은행 본점. [사진=SC제일은행]

이자이익은 견실한 고객여신 규모 증가에도 불구하고 시장금리 하락에 따른 순이자마진(NIM)의 0.16%포인트(p) 하락으로 1조2076억원을 기록했다. 이는 전년 1조2321억원보다 245억원(2.0%) 감소한 규모다.

비이자이익은 자산관리 부문의 실적 호조에도 불구하고 유가증권 및 외환파생상품 관련 이익의 감소로 271억원(8.0%) 줄어든 3112억원을 기록했다.

판매비와 관리비는 일회성 특별퇴직과 더불어 인건비 상승 및 물가 상승에 따른 운영비용 증가로 1618억원(17.7%) 증가한 1조754억원을 기록했다. 총기대신용손실 및 기타 충당금은 217억원(16.9%) 감소한 1067억원 수준으로 관리됐다.

지난해말 자산 규모는 건실한 여신 증가로 전년말 85조8409억원보다 6조4372억원(7.5%) 증가한 92조2781억원을 기록했다.

총자산순이익률(ROA)은 0.15%로 0.23%p 하락했으며 자기자본순이익률(ROE)은 2.56%로 3.53%p 하락했다. 고정이하여신비율은 0.56%로 0.14%p 상승했다.

한편, SC제일은행은 이날 정기 이사회에서 1250억원의 결산배당을 의결한 뒤 오는 30일 개최 예정인 정기 주주총회 안건으로 상정했다.

배당 이후에도 2025년말 기준 BIS 총자본비율(CAR)과 BIS 보통주자본비율(CET1)은 각각 18.59%, 15.65%를 기록하는 등 지속적으로 감독당국의 요건을 상회하면서 충분한 손실 흡수력 및 자본 건전성을 유지하고 있다.

peterbreak22@newspim.com