SC제일은행, 지난해 순이익 1415억원...ELS 충당금 여파에 57%↓

보통주자본비율 및 BIS총자본비율 기준 상회
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = SC제일은행은 지난해 누적 당기순이익 1415억원을 기록, 전년동기 3311억원보다 1896억원(57.3%) 감소했다고 6일 밝혔다.
이는 작년 4분기 진행된 특별퇴직 비용(880억원)과 홍콩H지수 ELS 제재 관련 충당금(1510억원) 등에 따른 일회성 비용 발생에 따른 결과다.
이자이익은 견실한 고객여신 규모 증가에도 불구하고 시장금리 하락에 따른 순이자마진(NIM)의 0.16%포인트(p) 하락으로 1조2076억원을 기록했다. 이는 전년 1조2321억원보다 245억원(2.0%) 감소한 규모다.
비이자이익은 자산관리 부문의 실적 호조에도 불구하고 유가증권 및 외환파생상품 관련 이익의 감소로 271억원(8.0%) 줄어든 3112억원을 기록했다.
판매비와 관리비는 일회성 특별퇴직과 더불어 인건비 상승 및 물가 상승에 따른 운영비용 증가로 1618억원(17.7%) 증가한 1조754억원을 기록했다. 총기대신용손실 및 기타 충당금은 217억원(16.9%) 감소한 1067억원 수준으로 관리됐다.
지난해말 자산 규모는 건실한 여신 증가로 전년말 85조8409억원보다 6조4372억원(7.5%) 증가한 92조2781억원을 기록했다.
총자산순이익률(ROA)은 0.15%로 0.23%p 하락했으며 자기자본순이익률(ROE)은 2.56%로 3.53%p 하락했다. 고정이하여신비율은 0.56%로 0.14%p 상승했다.
한편, SC제일은행은 이날 정기 이사회에서 1250억원의 결산배당을 의결한 뒤 오는 30일 개최 예정인 정기 주주총회 안건으로 상정했다.
배당 이후에도 2025년말 기준 BIS 총자본비율(CAR)과 BIS 보통주자본비율(CET1)은 각각 18.59%, 15.65%를 기록하는 등 지속적으로 감독당국의 요건을 상회하면서 충분한 손실 흡수력 및 자본 건전성을 유지하고 있다.
