바디프랜드, 봄맞이 프로모션 '헬로 START' 진행

오는 7일부터 내달 19일까지

월 렌털료 3000원 할인

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 헬스케어로봇 기업 바디프랜드는 3월을 맞아 특별 프로모션 '헬로 START'를 오는 진행한다고 6일 밝혔다.



이번 프로모션은 렌털 계약 시 월 렌털료 3000원 할인, 또는 일시불 구매 시 20만원 할인 혜택을 제공하는 것이 핵심이다. 신규 계약 고객은 물론, 기존 자사 제품이나 타사 제품을 사용하던 고객 역시 동일한 할인 혜택을 적용 받을 수 있다.

[사진=바디프랜드]

프로모션 대상 제품은 ▲AI 헬스케어로봇 '다빈치 AI' ▲에스테틱 헬스케어로봇 '퀀텀 뷰티캡슐' ▲전신 트위스트 헬스케어로봇 '에덴 로보' ▲콤팩트 헬스케어로봇 '팔콘N' ▲헬스케어로봇 '팬텀로보' 등을 비롯, 식약처 인증 의료기기 '메디컬파라오'와 '메디컬팬텀로보' 등 총 7종이다.

여기에 자녀의 입학 및 졸업, 결혼, 이사, 취업 등 인생의 새로운 시작점을 맞은 가정이라면 특별한 선물이 주어진다.

바디프랜드는 자녀의 입학 및 졸업, 결혼, 이사, 취업 등 인생의 새로운 시작점을 맞은 고객이 공식몰에 리뷰를 작성하면 10만원 상당의 '바디프랜드 라클라우드 메모리폼 베개'를 증정한다. 해당 증정품은 바디프랜드 고객인 지인에게 추천을 받아 계약하고, 리뷰를 작성하는 신규 고객에게도 적용된다. 지인 계약에 성공한 추천인에게는 '바디프랜드 미니 마사지건'을 증정한다.

건강 스탬프 이벤트도 준비했다. 공식 홈페이지 방문 1회, 라운지 체험 예약 1회, 라운지 방문 완료 1회를 모두 달성하면 자동으로 응모되고, 추첨을 통해 웨어러블 AI 헬스케어로봇 733(1대), 마사지소파 파밀레 M(8대), 라클라우드 EZ모션+매트리스(Q)(10대) 등 총 19대의 경품을 증정한다. 해당 이벤트는 제품 구매 여부와 무관하게 누구나 참여 가능하다.

바디프랜드 관계자는 "3월은 새로운 시작이 많은 시기인 만큼, 헬스케어로봇을 통해 건강 관리 역시 새롭게 시작하자는 취지로 이번 프로모션을 기획했다"며 "이번 프로모션을 통해 팔과 다리가 독립적으로 구동되는 헬스케어로봇으로 보다 능동적인 건강 관리를 시작 할 수 있는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.

