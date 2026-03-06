안산선 초지역~중앙역 철도지하화 본격 시동…"성공 모델 만들 것"

철도공단·LH 등 전문기관 참여

71만㎡ 통합개발 협력체계 공식화

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 경기 안산 지역의 오랜 숙원이었던 철도 지하화 및 상부 부지 통합개발이 본격적인 궤도에 오른다. 정부와 지자체, 전문성을 갖춘 5개 공공기관이 손을 맞잡으면서, 신·구도심을 가로막았던 철길이 지역 발전의 새로운 거점으로 탈바꿈할 전망이다.

홍지선 국토교통부 2차관이 6일 오전 철도지하화통합개발 우선추진사업으로 선정된 안산선 초지역∼중앙역 현장을 방문, 경기도·안산시 및 5개 유관공공기관과 함께 '성공적인 사업 추진을 위한 업무협약'을 체결했다. [사진=국토부]

6일 국토부는 홍 차관이 철도지하화통합개발 우선추진사업으로 선정된 안산선 초지역∼중앙역 현장을 방문했다고 밝혔다. 그는 경기도, 안산시 및 5개 유관공공기관(국가철도공단, 한국철도공사, 한국토지주택공사, 국토연구원, 한국교통연구원)과 함께 성공적인 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

안산선 초지역∼중앙역 구간 5.1km 선로를 지하화하고 기존 철도부지 및 이와 연접한 시유지 71만㎡를 통합 개발하는 사업이다. 지난해 2월에 선정된 3개 우선추진사업 중 하나로서 이번 협약을 통해 유관기관들의 협력체계를 공식화했다.

정부는 원활한 철도지하화통합개발사업 추진을 위한 정례적 협의체 운영, 정보 공유, 전문성 활용 등을 통해 관계기관 간 긴밀한 협력체계를 구축했다. 협약에 함께한 각 기관의 전문성을 최대한 활용할 수 있게 됐다는 의미가 있다.

홍 차관은 "유관기관이 힘을 모아 안산선 초지역∼중앙역 철도지하화통합개발사업이 성공 모델이 될 수 있도록 최선을 다해 달라"며 "그간 안산의 원도심과 신도심을 가로막아 온 안산선 철길이 이제는 안산시 통합과 발전의 전환점이 되도록 정부도 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

