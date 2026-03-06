안산선 초지역~중앙역 철도지하화 본격 시동…"성공 모델 만들 것"

71만㎡ 통합개발 협력체계 공식화
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 경기 안산 지역의 오랜 숙원이었던 철도 지하화 및 상부 부지 통합개발이 본격적인 궤도에 오른다. 정부와 지자체, 전문성을 갖춘 5개 공공기관이 손을 맞잡으면서, 신·구도심을 가로막았던 철길이 지역 발전의 새로운 거점으로 탈바꿈할 전망이다.
6일 국토부는 홍 차관이 철도지하화통합개발 우선추진사업으로 선정된 안산선 초지역∼중앙역 현장을 방문했다고 밝혔다. 그는 경기도, 안산시 및 5개 유관공공기관(국가철도공단, 한국철도공사, 한국토지주택공사, 국토연구원, 한국교통연구원)과 함께 성공적인 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.
안산선 초지역∼중앙역 구간 5.1km 선로를 지하화하고 기존 철도부지 및 이와 연접한 시유지 71만㎡를 통합 개발하는 사업이다. 지난해 2월에 선정된 3개 우선추진사업 중 하나로서 이번 협약을 통해 유관기관들의 협력체계를 공식화했다.
정부는 원활한 철도지하화통합개발사업 추진을 위한 정례적 협의체 운영, 정보 공유, 전문성 활용 등을 통해 관계기관 간 긴밀한 협력체계를 구축했다. 협약에 함께한 각 기관의 전문성을 최대한 활용할 수 있게 됐다는 의미가 있다.
홍 차관은 "유관기관이 힘을 모아 안산선 초지역∼중앙역 철도지하화통합개발사업이 성공 모델이 될 수 있도록 최선을 다해 달라"며 "그간 안산의 원도심과 신도심을 가로막아 온 안산선 철길이 이제는 안산시 통합과 발전의 전환점이 되도록 정부도 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
