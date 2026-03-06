황세주 경기도의원, 지방행정동우회 안성시지회 감사패 받아

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 황세주 경기도의원(더불어민주당, 경기도의회 보건복지위원회 부위원장)이 지방행정동우회 안성시지회로부터 감사패를 받았다.
해당 감사패는 지난달 11일 개최된 2026년도 정기총회에서 전달됐다.
지방행정동우회 안성시지회는 감사패를 통해 "투철한 국가관과 사명감으로 경기도 의정 발전과 도민 복리 증진에 헌신하고 봉사했다"며 "특히 지방행정동우회 안성시지회 활성화에 기여한 공이 크다"고 언급했다.
황 의원은 경기도사회서비스원의 '복지정보안내도우미' 사업을 안성시에 유치하고, 현재 해당 사업이 성공적으로 운영되고 있다는 점에서 높이 평가받았다.
황세주 의원은 "뜻깊은 감사패를 받게 돼 기쁘다"며 "복지 현장에서 헌신하고 계신 복지정보안내도우미와 관계자 여러분께 영광을 돌리고 싶다"고 말했다.
이어 "안성시에서 3년째 이어지는 복지정보안내도우미 사업을 통해 현장에 꼭 필요한 복지정보가 잘 전달되고 있다"며 "복지정보는 삶의 기회라는 생각으로, 앞으로도 경기도의회 보건복지위원회 부위원장으로서 촘촘한 복지안전망을 만드는데 최선을 다하겠다"고 강조했다.
