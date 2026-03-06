황세주 경기도의원, 지방행정동우회 안성시지회 감사패 받아

"도민 복리 증진에 헌신하고 봉사·지방행정동우회 안성시지회 활성화에 기여"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 황세주 경기도의원(더불어민주당, 경기도의회 보건복지위원회 부위원장)이 지방행정동우회 안성시지회로부터 감사패를 받았다.

황세주 경기도의원은 경기도사회서비스원의 '복지정보안내도우미' 사업을 안성시에 유치했다.[사진= 경기도의회]

해당 감사패는 지난달 11일 개최된 2026년도 정기총회에서 전달됐다.

지방행정동우회 안성시지회는 감사패를 통해 "투철한 국가관과 사명감으로 경기도 의정 발전과 도민 복리 증진에 헌신하고 봉사했다"며 "특히 지방행정동우회 안성시지회 활성화에 기여한 공이 크다"고 언급했다.

황 의원은 경기도사회서비스원의 '복지정보안내도우미' 사업을 안성시에 유치하고, 현재 해당 사업이 성공적으로 운영되고 있다는 점에서 높이 평가받았다.

황세주 의원은 "뜻깊은 감사패를 받게 돼 기쁘다"며 "복지 현장에서 헌신하고 계신 복지정보안내도우미와 관계자 여러분께 영광을 돌리고 싶다"고 말했다.

이어 "안성시에서 3년째 이어지는 복지정보안내도우미 사업을 통해 현장에 꼭 필요한 복지정보가 잘 전달되고 있다"며 "복지정보는 삶의 기회라는 생각으로, 앞으로도 경기도의회 보건복지위원회 부위원장으로서 촘촘한 복지안전망을 만드는데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

