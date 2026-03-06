경기도의회 최종현 민주당 대표의원 "장애인 자립 지원에 총력"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 더불어민주당 최종현 대표의원은 6일 수원시광교장애인주간보호센터 이용자와 박희붕외과 자원봉사단 회원들과 소통의 시간을 가졌다.

수원시광교장애인주간보호센터 이용자와 박희붕외과 자원봉사단 회원들을 환영하며 소통의 시간을 가졌다. [사진= 경기도의회]

수원시광교장애인주간보호센터는 장애인을 위해 다양한 서비스, 즉 문화예술, 스포츠 신체기능 향상 및 평생교육 등을 제공하여 자립을 지원하는 사회복지 시설이다.

이 센터는 2023년 박희붕외과 자원봉사단과 MOU를 체결해 장애인식개선사업과 가족 관련 사업을 함께 진행하고 있다.

이날 이용자들과 자원봉사자들은 최종현 대표와 대화 나누고 경기마루 본회의 체험장에서 자치법규 관련 심사 및 전자 표결을 하는 경험을 했다.

최종현 대표는 "장애인을 위해 열심히 자원봉사하는 분들과 함께할 수 있어 기쁘다"며 "현장의 이야기를 의회에 전해주면 장애인 정책 수립과 예산 확보에서 큰 도움이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "장애인들이 존중받고 자원봉사자들의 헌신이 인정받도록 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

김옥환 자원봉사단 회장은 "장애인과 자원봉사자에 대한 관심과 지원에 감사드린다"며 "나눔과 배려가 함께할 때 우리 사회가 더욱 따뜻해진다"고 말했다.

권미정 주간보호센터 원장도 "환대에 감사드리며 장애인들이 사회의 일원으로 당당히 살아갈 수 있도록 함께 노력하자"고 덧붙였다.

