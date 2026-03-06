천호성 전북교육감 예비후보, 후원회 사무실 개소식 '성황'

"아이들만 바라보는 교육, 전북교육의 새로운 희망을 심겠습니다"

"현장 중심 교육·아이들 눈높이 실천...도민과 함께 전북교육 혁신 추진"

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 예비후보의 후원회 사무실 개소식이 5일 전주시 덕진구 백제대로에서 성황리에 열렸다.

이날 행사에는 김용현 후원회장을 비롯한 지역 인사와 교육 관계자들이 참석해 전북교육의 새로운 변화를 바라는 뜻을 나눴다.

천호성 전북교육감예비후보 후원회 사무소 개소식[사진=천호성 캠프] 2026.03.06

김용현 후원회장은 환영사에서 "오늘 이 자리는 한 후보의 후원회를 넘어 오직 아이들만을 바라보며 전북교육의 희망을 함께 심기 위해 모인 자리"라며 "교육은 책상 위 행정이 아니라 아이들의 눈높이에서 현장의 현실을 아는 사람이 책임져야 한다"고 강조했다. 이어 그는 "천호성 예비후보는 평생 교육 현장에서 아이들과 함께 울고 웃어온 진정한 교육 전문가"라고 소개했다.

천호성 예비후보는 인사말에서 "오늘 이 자리에 함께해 주신 분들은 제 교육 인생에서 늘 함께해 온 분들"이라며 감사의 뜻을 전했다.

또한 "아이들이 학교에서 웃고 배우며 꿈을 키울 수 있을 때 전북의 미래도 밝아진다"며 "오직 아이들만을 바라보는 교육으로 전북교육의 희망을 다시 세우겠다"고 말했다.

참석자들이 차례로 자신을 소개하며 천 후보에게 응원의 메시지를 전했고 천 후보도 감사 인사를 나누며 담소를 이어가는 등 화합과 훈훈한 분위기 속에서 마무리됐다.

