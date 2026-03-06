이남호 전북교육감 예비후보 "교육으로 민주시민 키운다"

대한민국 국민, 노벨평화상 추천…'경험 중심 민주시민교육 프로젝트' 제안

학생·교사·학부모·지역사회 참여, 민주주의 체험 중심 교육 모델 구축 추진



[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이남호 전북교육감 예비후보는 6일 '12·3 불법 비상계엄'을 막아낸 대한민국 국민이 노벨평화상 후보로 추천된 것을 계기로 경험 중심 민주시민교육 프로젝트 추진 계획을 공식 제안했다.

이 예비후보는 "대한민국 국민은 세계가 놀랄 정도로 평화적인 방식으로 민주주의 위기를 극복했다"며, "민주주의를 지키는 시민은 교육을 통해 길러진다"고 강조했다.

이에 따라 전북도교육청과 학생·교사·학부모·지역사회가 함께 참여하는 경험 중심 민주시민교육 모델을 구축하겠다고 밝혔다.

이남호 전북교육감 예비후보 시민교육 프로젝트

이번 정책은 지난해 발표한 '12·3 계엄, 교육으로 막는다' 공약을 확장한 것으로 헌법교육 강화와 민주시민교육 확대 그리고 미디어 리터러시 교육 강화 등 기존 공약을 기반으로 학생들이 직접 민주주의와 평화를 체험하도록 교육 방식을 전환한다.

전북 민주시민교육 5대 실행전략으로는 전북 민주주의·평화교육 공동 선언 추진 ▲전북 전 학교 '민주시민교육 주간' 운영▲학생 참여 민주주의 시민 프로젝트 추진▲민주주의 교육 아카이브 구축▲국제 시민교육 프로그램 확대 등이 포함된다.

이를 통해 학생 참여 토론, 모의 시민의회, 미디어 리터러시 교육 등 체험 중심 교육을 강화하고 학교를 민주주의 시민 양성의 출발점으로 삼겠다는 계획이다.

이남호 예비후보는 "민주주의는 누군가 대신 지켜주는 것이 아니라 다음 세대가 배우고 실천할 때 지속된다"며 "전북 교육을 민주주의와 평화를 실천하는 대한민국 민주시민교육의 모델로 만들겠다"고 말했다.

