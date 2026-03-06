전주시, 미국·이란 분쟁 대비 지역 수출기업 맞춤 지원

금융·물류 리스크 완화·에너지 인프라 고도화 등 선제적 대책 추진

내수 활성화·대체 시장 개척으로 기업 피해 최소화 목표

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시가 미국과 이란 간 분쟁 장기화 가능성에 대비해 지역 수출 중소기업의 피해를 최소화하기 위한 선제적 지원에 나선다.

전주시는 중동 지역에서 발생한 분쟁이 유가 급등과 물류 차질로 이어질 가능성에 대응하기 위해 금융·물류 리스크 완화, 에너지 인프라 고도화, 내수 활성화 및 대체 시장 개척 등을 골자로 한 맞춤형 지원 대책을 추진한다고 6일 밝혔다.

시에 따르면 전주지역 수출기업 670개사를 대상으로 조사한 결과 전체의 12.5%에 해당하는 84개사가 이번 분쟁으로 인한 직·간접적인 영향권에 있는 것으로 파악됐다.

전주시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.06 lbs0964@newspim.com

해당 기업들은 원자재 가격 급등(39%), 주문 감소(33%), 물류비 상승(28%) 등을 주요 우려 요인으로 꼽았다. 이에 전주시는 '전주시기업통합지원센터'를 통해 피해 상황을 상시 접수하고 분야별 지원 방안을 추진할 계획이다.

먼저 중동 항로 우회 등으로 증가하는 물류비 부담을 완화하기 위해 물류비 지원을 확대하고, 자금난을 겪는 기업에는 중소기업육성자금을 연계해 금융 지원을 강화한다.

또한 수출 계약 지연이나 결제 리스크에 대비해 단기수출보험과 환변동보험료를 지원해 기업의 경영 안전망을 구축할 방침이다.

에너지 비용 상승에 대비한 지원도 추진된다. 전주시는 에너지 의존도가 높은 기업의 부담을 줄이기 위해 고효율 설비 교체와 공장 에너지관리시스템(FEMS) 도입을 지원하고, K-RE100 인증과 ESG 경영 컨설팅을 연계해 기업의 수출 경쟁력 유지를 돕는다는 계획이다.

이와 함께 수출 감소에 대비해 지역 제품 공공구매를 확대하고 전주시 대표 축제와 연계한 홍보 기회를 제공하는 등 내수 활성화 정책도 추진한다. 중동 의존도가 높은 기업을 대상으로는 '통상닥터' 전문가 컨설팅과 해외 전시회 참가 지원 등을 통해 대체 시장 개척을 지원할 예정이다.

우범기 전주시장은 "전쟁 장기화라는 최악의 상황에 대비해 기업들이 체감할 수 있는 실질적인 정책을 신속히 추진하겠다"며 "기업의 든든한 파트너로서 위기 극복에 끝까지 함께하겠다"고 말했다.

한편 전주시는 현재 수출기업 등을 대상으로 피해 접수를 진행하고 있으며 '전주시기업통합지원센터'는 카카오톡 상단 검색창을 통해 채널을 추가해 이용할 수 있다. 자세한 사항은 전주시 누리집 또는 전화를 통해 확인할 수 있다.[

bs0964@newspim.com