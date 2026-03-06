순창군, 순창사랑상품권 캐시백 12% 확대

설 명절 15% 효과 기반 지역 소비 활성화 추진

소상공인 매출 증대·지역경제 선순환 강화

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 지역 소비 촉진과 소상공인 매출 확대를 위해 순창사랑상품권 캐시백 적립률을 확대 운영한다.

6일 순창군에 따르면 군은 3월부터 순창사랑상품권 캐시백 적립률을 기존보다 높인 12%로 확대해 운영한다.

순창사랑상품권 캐시백 12% 확대 운영[사진=순창군]

앞서 군은 지난 2월 설 명절을 맞아 지역 소비 진작과 소상공인 매출 증대를 위해 캐시백 적립률을 한시적으로 15%까지 상향 운영한 바 있다.

설 명절 기간인 2월 한 달 동안 15% 캐시백 혜택이 제공되면서 군민들의 상품권 구매와 사용이 크게 증가했고, 이에 따라 골목상권 매출에도 긍정적인 효과가 나타난 것으로 군은 분석하고 있다.

군은 이러한 성과를 바탕으로 캐시백 적립률을 12%로 확대해 지역 내 소비를 지속적으로 촉진하고 자금의 역외 유출을 방지하는 등 지역경제 선순환 구조를 강화할 방침이다.

최영일 순창군수는 "설 명절 기간 한시적으로 운영한 15% 캐시백 정책이 지역 상권에 실질적인 도움이 된 것으로 판단된다"며 "앞으로도 지역경제 상황을 종합적으로 고려해 군민과 소상공인 모두에게 도움이 되는 방향으로 순창사랑상품권을 운영해 나가겠다"고 말했다.

한편 순창사랑상품권은 지역 가맹점에서 사용할 수 있으며, 충전은 '지역상품권 chak' 앱 또는 관내 금융기관을 통해 가능하다.

