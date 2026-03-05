이란 전쟁 격화에 중국도 국방예산 400조원 증액

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 이란 전쟁이 격화되고 있는 가운데 중국이 올해 국방 예산을 7.0% 증액했다.

중국 재정부가 5일 중국 베이징 인민대회당에서 개막한 전국인민대표대회에 제출한 올해 정부 예산안에 따르면 중국의 국방 예산은 전년 대비 7.0% 증가한 1조 9096억 위안(약 406조 원)이다.

중국 국방 예산은 시진핑(習近平) 국가주석 집권 이후인 2012년에서 2015년까지 매년 10% 이상 상승해왔다. 이어 2016년 7.6%, 2017년 7.0%, 2018년 8.1%, 2019년 7.5% 각각 증가했다. 코로나19가 창궐한 2020년 6.6% 증액됐고, 2021년 6.8%, 2022년 7.1%, 2023년 7.2% 상승했다.

리창(李强) 중국 국무원 총리는 이날 총리 공작 보고(업무 보고)에서 "중국은 지난 1년 동안 국방 현대화에서 새로운 성과를 창출했다"며 "새해에도 당의 군대에 대한 절대적인 지휘를 견지하고, 군사위원회 주석 책임제를 깊이 관철하며, 지속적으로 정훈 활동을 심화시켜 건군 100주년의 목표를 달성해야 한다"고 말했다.

이어 "선진 전투력 건설을 가속하고, 국방 발전의 주요 프로젝트를 실시해 군사 이론의 현대화 프로젝트를 수행해야 한다"며 "각급 정부는 국방과 군대 건설을 대대적으로 지원해야 한다"고 강조했다.

리창 총리는 또한 국방 기술 혁신 강화를 주문했다. 리 총리는 "국방 과학 기술 공업 시스템과 배치를 최적화하고 일체화된 국가 전략 시스템과 능력을 향상시켜 나가겠다"고 말했다.

한편 중국은 올해 일반 공공 예산 지출액을 30조 100억 위안으로 책정했다. 이는 전년 대비 4.4% 증가한 것이다. 적자 재정 규모는 5조 8,900억 위안이며, 재정 적자율은 GDP 대비 4% 내외다.

리창 중국 총리가 5일 중국 전국인민대표대회 개막식에서 업무보고를 하고 있다. [사진=중국신문사]

