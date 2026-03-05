전체기사 최신뉴스 GAM
'홈 오디오 연결·배치 불편함 없앴다'…LG전자의 '사운드 스위트' 해법

기사입력 :

최종수정 :

스피커 위치 자유 '플렉스커넥트' 적용
타사 TV·스마트폰 연결…확장성 강화

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 스피커 연결과 배치의 불편함을 줄인 홈 오디오 시스템 '사운드 스위트'를 내놓으며 TV와 오디오를 결합한 홈 엔터테인먼트 경험 강화에 나섰다. 넷플릭스 등 스트리밍 콘텐츠 소비가 늘어나는 흐름 속에서 스피커를 공간에 맞게 자유롭게 배치하고 음향을 자동으로 최적화해 프리미엄 TV 중심의 홈 엔터테인먼트 생태계를 확장하려는 움직임으로 풀이된다.

LG전자는 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 'LG 사운드 스위트' 설명회를 열고 신제품을 공개했다. 이번 제품은 사운드바(H7)를 중심으로 서라운드스피커(M5·M7)와 서브우퍼(W7)를 무선으로 연결해 입체 음향을 구현하는 홈 오디오 시스템이다.

◆ 스피커 배치 제약 줄인 '플렉스커넥트'

LG전자가 이번 제품에서 강조한 핵심은 '스피커 배치 자유도'다. 기존 홈시어터 시스템은 스피커를 지정된 위치에 배치해야 최적의 음향을 구현할 수 있었다. 유선 연결이 많아 설치가 번거롭고, 거실 구조에 따라 음향 균형이 깨지는 문제도 있었다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 5일 출시한 홈 오디오 시스템 'LG 사운드 스위트'. 2026.03.05 kji01@newspim.com

김진규 LG전자 오디오상품기획팀장은 "기존 홈시어터 시스템은 유선 연결과 스피커 배치 제약 때문에 설치가 어렵다는 불편함이 있었다"며 "스피커 위치를 제조사가 정한 방식이 아니라 사용자가 자유롭게 배치할 수 있도록 하는 데 집중했다"고 설명했다.

이를 위해 LG전자는 돌비의 '돌비 애트모스 플렉스커넥트(Dolby Atmos FlexConnect)' 기술을 적용했다. 이 기술은 공간에 놓인 스피커 위치를 자동으로 인식한 뒤 각 스피커가 재생할 음향 신호를 실시간으로 조정한다. 스피커를 일정한 간격으로 배치하지 않아도 공간에 맞는 입체 음향을 구현할 수 있다는 설명이다.

예를 들어 거실 구조 때문에 한쪽 스피커를 벽 가까이에 두거나 소파 뒤에 놓더라도 시스템이 이를 인식해 음향 균형을 자동으로 맞춘다. 사용자는 복잡한 설치 과정 없이도 홈시어터에 가까운 공간 음향을 경험할 수 있다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 5일 출시한 무선 서라운드 스피커와 서브우퍼. 2026.03.05 kji01@newspim.com

LG 사운드 스위트 사용자는 공간 구조와 취향에 맞게 다양한 조합으로 시스템을 구성할 수 있다. 사운드바를 중심으로 구성할 경우 총 28가지 조합을 만들 수 있으며, 사운드바 없이 TV를 중심으로 구성하는 방식도 가능하다. 이 경우 22가지 조합을 선택할 수 있다. 김 팀장은 "현재 6개 모델을 기반으로 약 50가지 조합을 구성할 수 있고 6월에는 56가지로 확대될 예정"이라고 설명했다.

◆ 영화 장면 시연…"극장 같은 울림"

현장 데모에서는 실제 콘텐츠를 활용해 공간 음향 효과를 시연했다. TV와 사운드바, 서라운드스피커를 연결한 상태에서 영화 장면을 재생하자 소리가 화면 앞쪽에서만 들리던 기존 TV 스피커와 달리 공간 전체로 확장되는 느낌이 뚜렷하게 나타났다. 총격이나 폭발 장면에서는 소리가 사방에서 들리는 듯한 입체감도 강조됐다.

LG전자는 상향 스피커를 통해 소리를 천장 방향으로 반사시키는 방식으로 위에서 소리가 내려오는 듯한 공간감을 구현했다고 설명했다.

서브우퍼까지 추가로 연결한 구성에서는 저음 표현이 더욱 강조됐다. 전투기 비행 장면이 재생되자 엔진음과 미사일 발사 소리가 강한 저음과 함께 전달되며 실제 극장에 있는 듯 한 몰입감을 제공했다.

(오른쪽부터) LG전자 박찬후 오디오개발실장, 돌비 아태지역 마케팅총괄 아심 마서 부사장이 5일 서울 중구 앰버서더 서울 풀만에서 열린 'LG 사운드 스위트' 설명회에 참석해 질문에 답변을 하고 있다. [사진=LG전자]

◆ 청취자 위치 따라 음향도 이동

청취자의 위치에 맞춰 음향을 조정하는 기능도 적용됐다. LG전자는 초광대역(UWB) 기술을 활용한 '사운드 팔로우(Sound Follow)' 기능을 통해 청취자의 위치를 인식하고 최적의 음향을 제공한다고 설명했다. 사용자가 이동하면 소리의 중심 위치인 '스위트 스팟'도 함께 이동하는 방식이다.

예를 들어 소파 앞에서 음악을 듣다가 뒤쪽으로 이동하면 음향의 중심이 뒤쪽으로 이동해 동일한 몰입도를 유지할 수 있다. LG 씽큐(ThinQ) 앱을 통해 스피커 위치를 다시 측정하면 시스템이 자동으로 음향을 재조정하는 기능도 제공한다.

◆ 타사 TV·스마트폰 연결…확장된 오디오 활용

LG 사운드 스위트는 LG TV뿐 아니라 다른 브랜드 TV와도 연동할 수 있다. 사운드바를 HDMI로 연결하면 TV 브랜드와 관계없이 돌비 애트모스 플렉스커넥트 기능을 사용할 수 있다. 사운드바 없이 스피커만 사용할 경우에는 플렉스커넥트를 지원하는 LG TV와 연결해야 해당 기능을 활용할 수 있다.

LG 사운드 스위트는 TV뿐 아니라 스마트폰과 연결해 독립적인 와이파이 스피커로도 사용할 수 있다. LG 씽큐 앱을 통해 여러 스피커를 연결해 스테레오 모드로 음악을 감상하는 것도 가능하다.

LG전자 'LG 사운드 스위트'는 최초로 돌비 애트모스 플렉스커넥트를 지원하는 사운드바(사진 하단)와 무선 서라운드 스피커(사진 왼쪽에서 첫 번째·두 번째 및 오른쪽에서 첫 번째·두 번째), 서브우퍼(사진 중앙)로 구성된 신개념 프리미엄 오디오 시스템이다. [사진=LG전자]

AI 기반 음향 기술도 적용됐다. 'AI 사운드 프로 플러스(AI Sound Pro+)' 기능은 음성을 대사, 효과음, 음악 등으로 구분해 콘텐츠에 맞는 음향을 제공한다. 또 'AI 업믹스' 기능을 통해 일반적인 2채널 음원을 멀티 채널 공간 음향으로 확장할 수 있다.

박찬우 LG전자 오디오개발실장은 "기존 홈시어터 시스템이 채널 기반으로 설계됐다면 플렉스커넥트는 다양한 스피커 조합에 맞게 음향을 렌더링해 오디오 신호를 전달하는 기술"이라며 "기존 시스템은 집이 넓은 환경에는 적합했지만 설치 제약이 있었던 반면, 플렉스커넥트는 좁은 공간과 넓은 공간 모두에서 최적의 사운드를 제공할 수 있다는 점이 차별점"이라고 설명했다.

kji01@newspim.com

