HLB생활건강 '미인실록', 루마니아서 초도물량 완판

고기능 바이오·클린 뷰티 결합 제품력 호평

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB생활건강의 프리미엄 뷰티 브랜드 '미인실록' 헤어&바디 라인이 루마니아 시장에 첫 선을 보이자마자 초도 물량 완판을 기록하며 현지에서 기대 이상의 반응을 얻고 있다고 5일 밝혔다.

HLB생활건강은 루마니아의 대표 로컬 약국 체인 알마 파머시(Alma Pharmacy) 오프라인 매장에 '미인실록 펩타이드 헤어&바디 케어' 라인을 입점시켰고, 초도 물량 완판을 기록하며 성공적인 시장 진입 신호탄을 쐈다.

회사에 따르면 이번 성과는 그룹사 간 기술 협업으로 완성된 제품력이 뒷받침됐다는 평가다. HLB펩의 고기능 펩타이드 적용과 전달 효율을 높이는 시스템 설계 기술, 여기에 술지게미 업사이클링 기반 발효 바이오 원료까지 더해지며 제품 완성도를 끌어올렸다. 여기에 한국적인 미를 살린 패키지 디자인이 더해지며 긍정적인 반응을 이끌어냈다는 설명이다.

최근 루마니아에서 초도물량이 완판된 HLB생활건강의 프리미엄 미백 브랜드 '미인실록'의 펩타이드 헤어&바디 케어 라인 제품. [사진=HLB생활건강]

특히 알마 파머시 입점은 루마니아 현지 유통사와 바이어의 요청으로 추진됐다. 미인실록이 현지에서 프리미엄 K-뷰티 브랜드로 자리 잡으면서 '고기능 바이오'와 '클린 뷰티'를 결합한 신제품에 대한 관심도 높아졌다.

HLB생활건강은 지난해 7월 루마니아 오프라인 뷰티 시장에 미인실록 앰플, 크림, 팩클렌저 등을 유통하기 시작했으며, 빠른 매출 성장세를 보이고 있다.

김혜란 HLB생활건강 대표이사는 "'고기능 바이오'와 '클린 뷰티'의 결합이 단순한 세정을 넘어 피부와 모발의 근본적인 개선을 중시하는 유럽 2030세대의 니즈에 부합한 것으로 보인다"며 "루마니아를 교두보로 동유럽은 물론 북유럽과 서유럽 시장까지 진출 범위를 점진적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com