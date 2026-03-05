울산시, 봄철 초미세먼지 저감 총력…4개 분야 19개 사업 추진

핵심배출원 감축과 시설 점검 강화

계절관리제 기간 전국 최저 농도 기록

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시는 3월 초미세먼지 '나쁨일수'가 가장 많은 달을 맞아 3월 말까지 4개 분야 19개 사업을 집중 추진한다고 5일 밝혔다.

시는 시민 쾌적한 환경 보장을 위해 봄철 초미세먼지 줄이기에 총력을 기울인다. 1년 중 3월이 초미세먼지 농도가 가장 높고 36㎍/㎥ 이상 '나쁨일수'가 가장 많은 달로 각별한 대비가 필요하다.

울산시가 시민들이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 봄철 초미세먼지 줄이기에 총력을 기울인다. 사진은 울산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2019.12.19

이에 시는 미세먼지 계절관리제 기간(매년 12월~다음해 3월)을 맞아 핵심배출원 감축(산업·발전), 핵심배출원 감축(수송), 국민생활 주변 집중관리, 과학기반 강화 및 협력 등 4개 분야 19개 사업을 중점 추진한다.

주요 내용은 대기배출업소 특별단속, 노후 경유차량과 노후 건설기계 운행·사용 제한이다. 다중이용시설 실내공기질과 공사장 비산먼지 점검도 강화한다.

상황실 운영으로 미세먼지 경보 발령 시 행동요령을 문자 전송, 누리집·전광판 게재로 신속 전파해 시민 불편을 최소화한다.

계절관리제는 2019년부터 기후환경에너지부가 시행하는 제도로 초미세먼지 고농도 시기 강화 저감정책이다. 울산시는 지난 제5차(2023년12월~2024년3월)와 제6차(2024년12월~2025년3월) 기간 4개 분야 16개 사업을 추진했다.

수송 분야에서는 5등급 노후 경유차량 운행제한 위반 9천901대를 단속했다. 미세먼지 집중관리도로 16곳을 지정해 진공흡입차로 매일 청소했다.

산업 분야 대기배출사업장 470곳 특별점검으로 47곳 적발, 중대 위반 9곳은 행정처분과 고발 조치했다. 생활 분야 공사장 464곳 점검으로 위반 13곳 행정처분했다.

다중이용시설 412곳 실내공기질 점검으로 부적정 2곳 행정처분했다. 이러한 노력으로 최근 3년 계절관리제 기간 울산 초미세먼지(PM-2.5) 농도는 전국 7대 특·광역시 중 최저 수준이다.

제5·6차 기간 울산 농도는 각각 16㎍/㎥, 18㎍/㎥로 전국 평균(21㎍/㎥, 20㎍/㎥)보다 2~6㎍/㎥ 낮다. 현재 제7차(2025년12월~2026년3월) 추진 중 지난 2월 말 기준 17㎍/㎥로 특·광역시 최저를 기록했다.

울산 자체 2018년12월~2019년3월(25㎍/㎥) 대비 크게 개선됐다.

시 관계자는 "미세먼지 저감대책 적극 추진으로 시민 체감환경 개선에 최선 다하겠다"고 말했다.

psj9449@newspim.com