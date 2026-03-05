울산경제자유구역청, '찾아가는 현장지원실' 정규사업 확대

규제 해석 명확화·신속 행정 처리

맞춤형 지원 통해 기업 환경 개선

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산경제자유구역청은 입주기업 애로를 선제적으로 해소하기 위해 '찾아가는 현장지원실'을 올해 정규 사업으로 확대한다고 5일 밝혔다.

울산경제자유구역은 미래모빌리티, 미래화학신소재, 수소·저탄소에너지 등 핵심전략산업 중심으로 성장 중이며, 'AI 산업수도 울산' 비전에 맞춰 AI 산업군을 추가 반영한다.

울산경제자유구역청 이미지 [사진=뉴스핌DB] 2021.12.22

중소·중견기업은 인력·정보 부족으로 제도와 지원사업을 제대로 활용하지 못해 행정의 현장 상담 체계 구축 요구가 이어졌다.

경자청은 지난해 시범 운영한 현장지원실을 정규화해 투자 활성화와 경영환경 조성에 속도를 낸다. 운영 과정에서 이화일반산단 폐기물 단일 품목 처리 안내로 기업 부담을 줄였고, 테크노산단 연구개발 실증을 위한 건축물 표시 변경·공장 등록을 동시에 처리해 행정 기간을 5일 단축했다.

기업 관계자는 "모호한 규정 해석을 현장에서 명확히 해줘 도움이 됐다", "신속 행정으로 입찰 일정 맞췄다"고 평가했다. 이에 올해 3월부터 기획행정부, 혁신성장지원부, 투자유치부 등 부서 담당자 2~3명으로 '1대1 현장지원 전담반'을 구성해 기업을 직접 방문한다.

방문 대상은 수소산업 거점지구(테크노산단), 일렉드로겐 오토밸리(이화일반산단), R&D비즈니스밸리지구(HTV일반산단) 등 3개 권역이며, 긴급 애로는 수시 방문한다. 신청은 전화 또는 이메일로 접수 후 일정 협의하며, 애로 청취 후 3주 내 처리 결과 공유, 1~2개월 내 종결 목표다.

주요 상담 분야는 건축 허가·신고, 용도 변경, 사용 승인, 폐기물 관리, 산업시설 허가, 기반시설 공사, 산업단지 분양, 자금 지원 연계, 노동·인력 확보, 수출·마케팅 등이다. 기업애로 해결 추진단을 통해 법무·노무·세무회계·특허 전문가 자문을 제공하고, 필요시 전문가 동행 방문도 한다.

자금·인력 관련은 금융기관, 울산경제일자리진흥원, 중소기업진흥청, 여성인력개발센터 등과 협약 통해 지원사업 연계한다. 최근 2년간 역세권·테크노산단·하이테크밸리 순회하며 236회 현장지원실 운영, 즉시 해결 체계를 구축했다.

이경식 울산경제자유구역청장은 "기업이 찾아오기 전 어려움을 먼저 파악·해결하는 게 우리 역할"이라며 "현장 중심 기업 눈높이 지원으로 최고 기업 환경 조성하겠다"고 밝혔다.

