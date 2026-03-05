광명시 인구 30만 돌파…재개발·재건축 단지 본격 입주로 탄력

박승원 시장 "시민의 만족도를 높일 수 있는 완성도 높은 정책 추진해 나갈 것"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시 인구가 재개발·재건축 단지의 본격적인 입주에 힘입어 30만 명을 넘어섰다. 시는 지난 2월 28일 기준 인구가 30만 826명을 기록했다고 5일 밝혔다.

광명시청 전경. [사진=광명시]

광명시 인구는 2012년 35만 5560명으로 정점을 기록한 이후, 노후 도심 재정비 사업이 본격화하며 타지역으로 이주가 증가해 감소세로 전환됐다. 이후 2020년 12월에는 30만 명 아래로 떨어졌고, 2024년 10월 기준 27만 7281명까지 줄어든 바 있다.

이후 2024년 11월부터 광명1동, 광명2동, 철산2동 등 재개발·재건축 지역에 신규 아파트 입주가 잇따르면서 다시 증가세로 돌아섰다.

실제로 올해 1월 29만 7468명이었던 인구는 한 달 사이 3358명이 늘어나며 30만 명 선을 회복했다. 2020년 12월 30만 명 아래로 내려간 이후 5년 2개월 만이다.

시는 향후 예정된 대규모 입주 물량을 고려할 때 인구 유입 흐름이 당분간 지속될 것으로 전망하고 있다.

이에 따라 인구 증가에 따른 행정 수요에 선제적으로 대응하기 위해 교통, 교육, 보육, 복지 등 도시 전반의 인프라를 확충하는 데 행정력을 집중할 방침이다.

특히 새로 유입된 시민이 안정적으로 정착할 수 있도록 정주 여건을 개선하고, 일상에서 체감할 수 있는 삶의 질 향상에 정책의 우선순위를 두겠다는 계획이다.

박승원 광명시장은 "인구가 30만 명을 다시 넘어선 만큼, 시민들이 생활하는 데 불편함이 없도록 교통체계를 점검하고 교육과 복지 시설을 차질 없이 마련하겠다"며 "누구나 살기 좋은 쾌적한 환경을 조성하고 시민의 만족도를 높일 수 있는 완성도 높은 정책을 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

