렛츠런파크 부산경남, 봄 맞이 가족체험 프로그램 다채

슬레드힐, 포니랜드 시설 제공

헤리티지홀 추가, 마사 체험 강화

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국마사회 렛츠런파크 부산경남은 봄철을 맞아 가족단위 방문객을 위한 체험형 프로그램을 확대한다고 5일 밝혔다.

렛츠런파크 부산경남에서 운영하고 있는 투어기자[사진=렛츠런파크 부산경남] 2026.03.05

렛츠런파크 부산경남은 부산 강서구와 경남 김해시 경계에 위치한 약 38만평 규모의 복합 가족공원으로, 경마와 말 문화, 여가 체험을 함께 즐길 수 있는 공간이다.

대표 시설인 대형 사계절 썰매장 '슬레드힐'은 더비광장 인근에 자리해 금요일 무료, 주말 2000원으로 이용할 수 있다. 썰매장 외에도 바운싱돔, 어린이 놀이터, 미니축구장 등으로 구성된 '포니랜드'가 어린이들에게 인기를 얻고 있다.

경마공원 내부를 돌아보는 '렛츠런투어'는 마사와 동물병원 등을 소개하는 60분 코스로 운영된다. 올해부터는 신규 코스인 말 박물관 '헤리티지홀'이 추가되고, 마사 체험시간이 늘어났다. 투어는 주말 하루 5회 진행되며 회차당 2천원에 현장 예매가 가능하다.

3만평 규모의 호수공원 '호스아일랜드'에서는 가족단위 방문객이 투어 기차와 패밀리바이크를 이용해 봄 정취를 즐길 수 있다. 백로와 왜가리 등 다양한 조류를 관찰할 수 있는 자연 휴식공간으로도 알려졌다.

경마 입문객을 위한 '루키존'도 운영된다. 관람대 1층 '초보경마교실'에서는 경마 이해를 돕는 교육 프로그램을, '루키존'에서는 멀티체험존과 응원존 등 다양한 콘텐츠를 무료로 제공한다.

