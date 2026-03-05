노동부, 직장 내 성희롱 피해상담 맡을 민간기관 9곳 선정

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부는 직장 내 성희롱 및 고용상 성차별 등 피해에 대한 상담·권리구제 담당 민간 상담기관 9곳을 올해 고용평등상담실로 선정했다고 5일 밝혔다.
민간 고용평등상담실 제도는 직장 내 성희롱 발생 시 초기 피해를 외부기관에 알리기 어려워하는 현장 분위기를 감안해 마련됐다. 선정된 단체는 고용평등 상담 경력 3년 이상 전문 상담사가 활동하는 곳이다. 변호사와 공인노무사 등 노동법률 분야 전문가를 통한 연계 지원체계도 갖췄다.
노동부는 현재 권역별 8개 노동청에 고용평등상담관 16명을 배치하고, 상담부터 권리구제까지 원스톱 연계를 지원하고 있다. 지난해 진행한 고용평등상담 건수는 9796건, 심리정서 치유프로그램 횟수는 1392건으로 집계됐다. 신고사건으로 연계한 상담은 396건이었다.
선정된 9곳은 서울여성노동자회, 여성노동법률지원센터, 수원여성노동자회, 인천여성노동자회, 부산여성회, 마산·창원여성노동자회, 대구여성회, 전북여성노동자회, 대전여민회다. 수도권에 4곳, 지방권역에 5곳 분포됐다.
임영미 노동부 고용정책실장은 "민간 고용평등상담실이 그간 축적된 상담 전문성과 경험을 활용하여 노동현장의 고용평등의식 확산과 기업문화 개선에 적극 기여할 것으로 기대한다"며 "성희롱·성차별 등 피해 고충에 대해서는 망설임 없이 고용평등상담 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드린다"고 전했다.
