[프로배구] OK저축은행, 삼성화재에 대역전극...봄배구 희망 되살려

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자=OK저축은행이 짜릿한 역전승을 거두며 4연패에서 탈출했다. 삼성화재는 12연패 늪에 빠졌다.
OK저축은행은 4일 대전충무체육관에서 열린 2025-2026 V리그 남자부 삼성화재와의 6라운드 원정경기에서 세트스코어 3-2(16-25, 26-28, 25-20, 25-23, 15-13)로 극적인 승리를 챙겼다. OK저축은행은 4연패 사슬을 끊고 봄배구 희망을 되살렸다.
OK저축은행은 이날 승점 2를 추가하며 승점 47(16승 17패)을 기록해 5위 우리카드(승점 47)와 동률을 이뤘다. 하지만 OK저축은행(0.930)은 우리카드(1.016)에 세트 득실률에서 밀려 6위에 자리했다. 삼성화재는 승점 1을 추가했지만 16점(5승 28패)으로 7개 팀 중 여전히 최하위에 머물렀다.
전광인과 차지환은 각각 26점과 24점을 기록하며 OK저축은행의 승리를 주도했다. 송희채도 13점을 보태며 역전극의 조연 역할을 톡톡히 했다.
11연패 탈출에 강한 의지를 보인 삼성화재는 1세트를 25-16으로 따냈다. 2세트는 접전이었다. 일진일퇴 공방을 벌인 양팀은 23-23까지 맞섰다. 삼성화재는 서브 범실로 세트포인트를 먼저 내줬으나 집중력을 발휘하며 28-26으로 2세트마저 잡아냈다.
3세트부터 OK저축은행의 반격이 시작됐다. OK저축은행은 초반부터 1~2점 차 리드를 안정적으로 지켰고 10-7에서 전광인의 백어택과 박창성의 블로킹으로 5점 차까지 격차를 벌렸다. 분위기를 끌어올린 OK저축은행은 24-20에서 박창성의 서브 에이스로 3세트를 가져갔다.
4세트는 또 한 번 접전이 펼쳐졌다. 하지만 이번에는 OK저축은행의 집중력이 더 강했다. 24-23에서 차지환의 공격 성공으로 세트 스코어 2-2를 만들었다.
운명의 5세트 삼성화재가 초반 앞섰지만, OK저축은행이 경기를 뒤집으며 10점에 선착했다. 삼성화재도 맹추격하며 14-13까지 따라 붙었지만, 전광인이 마지막 공격에 성공하며 포효했다.
삼성화재는 김우진과 미힐 아히(등록명 아히)의 부상 공백 속에 이윤수(21점), 이우진(16점), 김요한(14점) 등이 분전했지만, 연패탈출에 실패했다.
