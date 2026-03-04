원주 캠프롱 시민공원, 탄소중립 친환경 공원으로 조성

참빛원주도시가스와 공급 계약…3월 중 배관 공사 완료 후 본격 운영
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 조성 중인 '캠프롱 시민공원'의 에너지원으로 기존 LPG 대신 탄소 배출이 적은 LNG(도시가스)를 도입해 정부의 '2050 탄소중립' 기조에 부응하는 친환경 공원 조성에 나선다고 4일 밝혔다.
시는 공원 조성 단계부터 환경 부담을 최소화하고 지속 가능한 친환경 공원 환경을 구축하기 위한 조치라며, 지상 저장탱크와 대형 충전 차량 출입이 필요 없는 지하 매설 방식의 도시가스를 도입해 폭발 위험 등 안전사고 요인을 줄이고 국립강원전문과학관·수영장 일대의 안전성을 강화할 계획이라고 밝혔다.
재정 효율성도 확보했다. 자체 검토 결과 LNG는 LPG보다 열량 단가가 약 48% 저렴한 것으로 분석됐으며, 이에 따라 에너지원 전환 시 향후 공원 운영 예산을 연간 4억 원가량 절감할 수 있을 것으로 기대된다. 초기 도시가스 인입 분담금 역시 단기간 내 절감 효과로 회수가 가능할 것으로 보여 행정 효율성을 높인 적극행정의 사례로 평가된다.
시는 최근 도시가스 공급 사업자인 참빛원주도시가스㈜와 공급 계약을 체결하고 관련 행정 절차를 마무리했으며, 이달 초 배관 인입 공사를 시작해 3월 중순까지 공정을 완료할 계획이다. 동절기 공사 중지 기간을 활용해 관계 기관 협의를 조기에 마무리함으로써 중복 굴착에 따른 예산 낭비를 막고 캠프롱 시민공원 조성 사업을 차질 없이 추진하겠다는 방침이다.
원강수 시장은 "캠프롱 시민공원은 탄소중립이라는 시대적 과제를 실천하는 친환경 공간이 될 것"이라며 "시민들이 체감할 수 있는 안전하고 쾌적한 공원을 조성하겠다"고 말했다.
