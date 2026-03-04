강원대병원, '권역책임의료기관 역량강화사업' 120억원 확보

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원대학교병원이 보건복지부가 주관하는 '권역책임의료기관 최종치료 역량강화사업'에 최종 선정돼 올 한 해 정부와 지자체로부터 약 120억 원을 지원받는다.
이번 사업은 중증 환자가 수도권 대형병원으로 이동하지 않고도 거주 지역에서 최종 치료까지 마칠 수 있는 '지역 완결적 의료체계'를 구축하는 것이 목표로, 강원대병원은 강원권 책임의료기관으로서 중환자 진료 인프라 확충에 본격 나선다.
강원대병원은 내년에 보건복지부와 강원특별자치도로부터 각각 약 60억 원씩을 지원받고 병원 자부담을 추가해 중환자실 이전·확장과 최첨단 장비 도입 등 현대화 사업을 추진할 계획이다. 이를 통해 음압격리병상 확충과 중환자실 집적화를 병행, 중증·응급 환자 치료 역량을 끌어올리고 수도권 쏠림을 완화하는 거점 병원 역할을 강화한다는 구상이다.
남우동 병원장은 "이번 사업 선정은 도민들이 중증·응급 상황에서도 수도권 등 타 지역으로 '원정 진료'를 떠나지 않고 거주지 인근에서 안심하고 최선의 치료를 받을 수 있는 지역 완결적 필수의료체계를 완성하는 획기적인 전환점이 될 것"이라며 "강원권역 책임의료기관이자 거점 국립대병원으로서 도민의 생명과 직결된 골든타임을 사수하는 데 병원의 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com