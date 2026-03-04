동해발전본부, 다문화 아동·저소득 가구에 책가방 선물

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 최근 한국동서발전 동해발전본부가 초등학교 입학을 앞둔 다문화가족 자녀 22명에게 새 책가방을 지원하며 아이들의 첫 학교생활을 응원했다고 4일 밝혔다.
전달식에는 우미강 동해시가족센터장과 김남현 동해발전본부 운영처장이 참석해 입학을 축하했다. 김남현 처장은 "아이들이 설레는 마음으로 학교생활을 시작하길 바란다"며 지속적인 관심과 지원을 약속했다.
