"직원 아이디어가 시정을 바꾼다"…동해시, 창의 정책 4건 추진

시청로터리 교통개선·팝업창업 'MUKO-TRY'·라벤더 관광콘텐츠·소상공인 AI 교육 등 선정
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 공직자들이 제안한 톡톡 튀는 정책 아이디어 4건을 실제 시책으로 추진하며 '직원 발(發) 창의 행정'에 속도를 내고 있다.
4일 시에 따르면 2026년 상반기 '정책 아이디어 페스타'를 통해 시민 생활과 밀접하고 시정 적용 가능성이 높은 제안들을 발굴, 교통·창업·관광·소상공인 지원 분야에 반영하기로 했다.
올해부터 정책 아이디어 페스타는 참여 대상을 시청 직원에서 공단·재단 등 산하기관까지 넓히고, 운영도 연 1회에서 상·하반기 2회로 확대해 공직사회 전반에서 창의적 제안이 이어지도록 했다. 아이디어 선정 과정에는 1차 서면심사뿐 아니라 시민 온라인 투표와 전 직원 투표가 반영됐으며, 최종 심사는 부시장과 국·과장급 평가위원이 시정 접목 가능성을 중심으로 토론해 결정했다.
최종 채택된 정책은 ▲도로 유도선 정비로 차량 흐름을 직관적으로 안내하는 '시청로터리 교통환경 개선사업' ▲예비 창업자가 인생 첫 가게를 시험해 보는 팝업스토어 'MUKO-TRY' ▲라벤더와 지역 특산물을 결합한 체험형 관광콘텐츠 '라벤더 꿀빠네' ▲소상공인을 위한 홍보·마케팅 AI 원데이 실전교육 등 4건이다.
동해시는 채택 제안자에게 포상금과 연수·포상휴가·성과평가 가산점 등을 제공하고, 실제 사업을 맡는 부서에도 별도 인센티브를 줘 아이디어가 정책으로 이어지는 선순환 구조를 만들 계획이다.
김정윤 동해시 부시장은 "정책 아이디어 페스타는 공직자들의 작은 상상이 시민의 일상을 바꾸는 정책으로 이어지는 창의 플랫폼"이라며 "발굴된 아이디어를 예산과 사업에 적극 반영해 시민이 체감하는 정책으로 발전시키겠다"고 말했다.
