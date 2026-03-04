"강원도민체전 D-100"…동해시, 자원봉사 발대·카운터보드 제막

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 제61회 강원특별자치도민체육대회 개막 100일을 앞두고 자원봉사 발대와 카운터보드 제막 행사를 열며 성공 개최를 향한 카운트다운에 돌입했다.
시는 4일 시청에서 심규언 동해시장, 김윤재 동해시체육회장, 황윤상 동해시자원봉사센터장과 자원봉사자 등 50여명이 참석한 가운데 자원봉사 협약·발대식과 D-100 카운터보드 제막식을 갖고 대회 준비 의지를 다졌다.
동해시는 이번 협약을 통해 경기 운영 지원, 관람객 안내, 환경 정비 등 전 분야에서 자원봉사 운영체계를 구축하고, 대회 기간 시민 참여 분위기를 확산해 '시민과 함께 만드는 감동 체전'을 추진한다는 계획이다.
심규언 시장은 "제61회 강원특별자치도민체육대회는 동해시의 역량과 저력을 대내외에 보여주는 중요한 무대"라며 "D-100 행사를 계기로 자원봉사자와 시민들과 함께 안전하고 쾌적한 대회를 준비해 나가겠다"고 말했다.
한편 제19회 강원특별자치도장애인생활체육대회는 5월 18일부터 3일간, 제61회 강원특별자치도민체육대회는 6월 12일부터 5일간 동해시 일원에서 열릴 예정이다.
