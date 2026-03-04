과천시, 개학 맞이 초등학교 등굣길 응원 행사 진행

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 2026학년도 초등학교 입학 신입생과 새 학년을 맞은 재학생들을 응원하기 위해 등굣길 응원 행사를 진행한다고 4일 밝혔다.
시에 따르면 행사는 등교 시간인 오전 8시 20분부터 9시까지 각 학교 정문 앞에서 열린다. 지난 3일 과천갈현초등학교를 시작으로 4일 과천율목초, 5일 관문초, 23일 문원초 순으로 진행된다. 올해는 학교 일정에 따라 관내 4개 초등학교를 대상으로 실시한다.
시는 응원 문구를 담은 손팻말을 들고 학생들을 맞이하며 활기찬 등굣길 분위기를 조성했다. 학교생활을 처음 시작하는 1학년 신입생과 새 학년을 맞은 재학생들에게 격려의 메시지를 전했다. 이와 함께 '2026년 과천시 교육사업 안내' 홍보물을 배부해 학교 및 청소년 지원사업에 대한 정보를 안내했다.
같은 날 과천시는 과천율목초등학교 주변 어린이보호구역에서 '안전 점검의 날' 캠페인도 함께 실시했다. 이번 캠페인에는 신계용 과천시장과 과천시 관계부서, 지역자율방재단 등 30여 명이 참여해 어린이보호구역 내 위해요소를 점검했다.
참여자들은 '아이의 안전을 먼저 생각해 주세요!'라는 문구가 담긴 홍보물을 배부하며 운전자와 시민들에게 어린이 교통안전에 대한 관심을 당부했다.
'안전 점검의 날' 캠페인은 매월 4일 정기적으로 실시되며, 어린이보호구역과 다중이용시설 등을 중심으로 안전 점검과 홍보 활동을 이어가고 있다.
신계용 과천시장은 "새 학년을 맞은 학생들이 안전하고 즐거운 학교 생활을 할 수 있도록 다양한 지원과 점검을 계속 이어가겠다"라고 밝혔다.
과천시는 앞으로도 개학기 집중 점검과 정기적인 안전 캠페인을 통해 어린이보호구역 안전 관리에 힘쓸 계획이다.
