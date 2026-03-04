시흥시 '2026년 경기국제보트쇼' 참가 홍보부스 운영

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 해양레저산업 육성과 해양레저 저변 확대를 위해 해양수산부와 경기도가 공동 주최하는 '2026년 경기국제보트쇼'가 3월 6일부터 8일까지 사흘간 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 가운데 시흥시가 참가해 홍보부스를 운영한다고 4일 밝혔다.
시에 따르면 올해로 19회째를 맞이한 경기국제보트쇼는 킨텍스와 코트라(KOTRA), 한국해양레저산업협회, 한국마리나협회가 주관하는 국내 최대 규모의 보트 쇼이자 해양레저관광 전문 전시회다. 시는 이번 보트 쇼에 참여해 거북섬을 중심으로 구축해 온 해양레저 기반시설과 관광 자원을 종합적으로 홍보하며 해양레저산업 중심지로의 도약을 본격화한다.
시는 보트쇼에서 홍보부스를 운영하면서 ▲거북섬마리나(해양레저 기반시설) ▲해양레저아카데미(체험ㆍ교육) ▲해양생태과학관(해양환경 교육·관광) ▲시화호(환경ㆍ역사) 등 다양한 정보를 제공하며, 시흥시의 해양자원을 활용한 체험형 관광을 적극적으로 알릴 계획이다.
시는 이번 부스 운영을 통해 해양관광 및 레저 기반시설을 대외적으로 홍보하는 한편, 관람객이 직접 체험형 콘텐츠 정보를 접할 수 있도록 구성해 수도권에서 해양환경과 레저를 동시에 경험할 수 있는 입지적 강점을 부각할 방침이다.
또한, 국내외 해양산업 관계자들과의 네트워킹을 강화하고, 적극적인 홍보 활동으로 거북섬 해양레저산업의 브랜드 인지도를 높이고, 이를 지역경제 활성화로 연결해 나갈 계획이다.
윤진철 균형발전국장은 "해양레저산업과 해양관광에 관한 관심이 높아지고 있는 만큼, 시흥시도 흐름에 발맞춰 거북섬을 중심으로 한 해양레저산업의 중심지로서 입지를 더 공고히 하겠다"라고 말했다.
