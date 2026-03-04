광명시, 취약 가구 대상 반려동물 의료서비스 지원사업 추진

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 반려동물을 키우는 사회경제적 취약 가구를 대상으로 반려동물 의료서비스 등 지원사업을 추진한다고 4일 밝혔다.
시에 따르면 이번 사업은 취약계층의 반려동물 의료비와 돌봄 위탁비, 노령동물 건강검진비를 지원해 양육 부담을 경감하고, 보다 나은 동물복지 환경을 조성하기 위해 마련됐다.
지원 항목은 의료·돌봄·장례비 지원의 경우 ▲백신 접종비 ▲중성화 수술비 ▲기본 검진·치료비 등 의료비 ▲최대 10일의 돌봄 위탁비 ▲화장비 등 장례비로 마리당 최대 16만 원까지 지원한다.
올해 신설된 노령동물 건강검진비 지원의 경우 2019년 12월 31일 포함 이전 출생한 만 7세 이상인 반려동물에 대하여 ▲건강검진비 ▲백신 접종비를 마리당 최대 32만원까지 지원한다.
지원 대상은 공고일 기준 1년 이상 광명시에 주민등록을 두고 거주하며, 동물등록이 완료된 반려동물(개·고양이)을 키우는 중위소득 120% 이하 가구다.
신청 기간은 오는 4월 3일까지이며 주소지 관할 행정복지센터를 방문해 접수하면 된다. 자세한 사항은 광명시청 누리집 고시공고를 참고하면 된다.
이종한 도시농업과장은 "이번 지원사업이 경제적 어려움을 겪는 가구에 실질적인 도움과 반려동물 건강과 복지를 향상하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 반려동물과 사람이 조화롭게 공존하는 환경을 조성하기 위해 지속적으로 지원책을 마련해 나가겠다"고 말했다.
