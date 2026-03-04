부산시, 월드다가치 등과 AI 외국인 의료편의 업무협약 체결

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 4일 오후 2시30분 시청 국제의전실에서 병원회·부산일보·월드다가치와 AI 기반 외국인 의료 이용 편의 협약을 체결했다고 밝혔다.
박형준 시장과 박종호 부산시병원회장, 손영신 부산일보 대표, 권해석 월드다가치 대표가 서명했다. 협약 기간은 1년이다. 외국인 거주자·방문객의 언어 장벽 해소와 지역 병원 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 했다.
주요 내용은 기관별 역할 분담이다. 부산시는 행정·제도 지원으로 외국인 친화 의료환경을 뒷받침한다. 병원회는 회원 병원의 플랫폼 참여와 시스템 연계를 지원하며 예약 활용, 진료 프로세스 개선 모델을 개발한다.
부산일보는 외국인 의료서비스와 플랫폼 현황을 기획 보도로 홍보해 글로벌 도시 이미지를 높인다. 월드다가치는 AI 다국어 예약시스템을 제공하고 실시간 통·번역, 병원 동행 서비스를 연계한다.
시는 의료기관-플랫폼 연계와 자원봉사 지원으로 접근성을 강화할 전망이다.
박 시장은 "행정·의료계·언론·민간 협력으로 의료환경 혁신의 출발점"이라며 "예약부터 사후 관리까지 언어 장벽을 없애 글로벌 허브도시를 만든다"고 말했다.
