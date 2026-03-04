경기도교육청의정부도서관 '지역 독서생태계 구축' 업무협약 체결

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청의정부도서관이 4일 의정부시도서관과 '지역 독서생태계 구축을 위한 업무협약'을 체결했다.
도교육청에 따르면 이날 협약식은 경기도교육청의정부도서관에서 이미경 관장과 이희숙 과장을 포함한 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다. 양 기관은 오는 9월 독서의 달을 맞이해 '의정부도서관길 스탬프 투어' 등의 독서문화 프로그램을 공동으로 추진하고 홍보에 힘을 기울이기로 했다.
또한, 추가 협력 분야를 발굴하기 위해 실무협의회를 구성할 예정이다. 이번 협약은 교육청 소속 도서관과 지방자치단체 소속 도서관 간의 협력 강화를 통해 지역 주민과 학생의 도서관 접근성을 향상시킬 수 있는 기초가 될 것으로 평가된다.
이미경 관장은 "이번 협약은 의정부 내 도서관들이 연대하여 지역사회에 책 읽는 문화를 확산시키는 중요한 출발이 될 것"이라며 "다양한 독서 프로그램 제공을 통해 도서관이 교육공동체와 지역 주민의 성장을 지원하는 중심 역할을 할 것"이라고 밝혔다.
