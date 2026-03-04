울진 왕피천공원, '가족·MZ세대 힐링 관광 명소' 자리매김

공원 방문객 32만명 웃돌아...'울진1000만 관광시대' 견인 '톡톡'
[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진의 생태공원인 '왕피천공원'이 가족과 MZ세대의 힐링 나들이공원으로 각광받으며 '울진 1000만 관광시대'를 견인하는 새 관광명소로 자리매김하고 있다.
특히 지난해 겨울 전에 새롭게 단장한 '왕피천공원 빙상장'을 비롯하여 아쿠아리움, 놀이동산, 야외 동물원, 케이블카 등 놀이공간과 체험공간을 다채롭게 갖춰 가족 단위와 MZ세대를 대거 유인하며 '생태 힐링 명소'로 급부상하고 있다.
4일 울진군에 따르면 '2025-2026 시즌' 73일간 왕피천공원 빙상장을 찾은 이용객은 1만 5505명으로 집계됐다. 이는 지난 시즌 1만 343명에 비해 약 50% 증가한 수치로, 2009년 빙상장 개장 이래 17년 만의 성과다.
특히 지역 주민 이용이 26% 증가했으며, 관광객 이용은 103% 증가하여 무려 두 배 이상 급증한 것으로 나타났다.
또 공원 전체 이용객도 뚜렷한 증가세를 보이고 있다.
2024년 27만8332명으로 집계된 왕피천공원 방문객은 2025년 32만4807명으로 약 17% 늘어났다.
왕피천공원이 지역을 대표하는 랜드마크로 자리매김했음을 보여주는 대목이다.
울진군은 지난 2월 28일, '1만 5000번째 이용객' 돌파를 기념해 특별 이벤트를 펼쳤다. 행운의 주인공은 경기도 수원에서 방문한 가족으로, 현장에서 기념품 증정과 함께 축하의 자리가 마련됐다.
왕피천공원 이용객 증가의 주요 요인으로는 ▲SNS를 활용한 전략적 기획 홍보 ▲빙질 개선을 통한 이용 만족도 제고 ▲초보자 체험 지원 프로그램 도입 ▲편의시설 확충 ▲공원 패키지 환급 사업 시행에 따른 공원 방문객 증가 등이 꼽힌다.
울진군 관계자는 "왕피천공원 리노베이션 사업을 비롯하여 사계절 오션리조트 조성 사업, 지방정원 조성사업, 유기농 복합단지 조성사업 등 왕피천 권역에서 추진 중인 대규모 개발 사업들이 완료되면 관광 시너지 효과가 극대화될 것"이라며, "울진 1000만 관광 시대를 여는 기반을 착실히 마련해 나가겠다"고 밝혔다.
