◇ 3급 전보
▲통합공항미래도시본부장 소진호 ▲문화체육실장 황인채 ▲광주전남행정통합실무준비단장 전은옥
◇ 4급 전보
▲혁신평가담당관 김남희 ▲국제교류담당관 장안숙 ▲비서실장 임대진 ▲선임비서관 김현숙 ▲시민소통과장 김영규 ▲5·18민주과장 박용범 ▲5·18민주화운동50주년기획단장 여경희 ▲AI반도체과장 조현호 ▲통합기획과장 정소라 ▲통합지원과장 김대중 ▲대외협력본부장 정전국 ▲미래도시기획단장 유충석 ▲군공항건설단장 김경수
◇ 3급 전보
▲통합공항미래도시본부장 소진호 ▲문화체육실장 황인채 ▲광주전남행정통합실무준비단장 전은옥
◇ 4급 전보
▲혁신평가담당관 김남희 ▲국제교류담당관 장안숙 ▲비서실장 임대진 ▲선임비서관 김현숙 ▲시민소통과장 김영규 ▲5·18민주과장 박용범 ▲5·18민주화운동50주년기획단장 여경희 ▲AI반도체과장 조현호 ▲통합기획과장 정소라 ▲통합지원과장 김대중 ▲대외협력본부장 정전국 ▲미래도시기획단장 유충석 ▲군공항건설단장 김경수
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적