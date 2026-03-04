GGM 노조 천막농성 101일째…"광주시 침묵 속 노동권 짓밟혀"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주글로벌모터스(GGM) 노조가 최대주주인 광주시를 향해 "노사 관계 정상화를 위해 책임 있는 중재에 나서야 한다"고 촉구했다.
금속노조 광주전남지부와 광주글로벌모터스지회는 4일 광주시청 앞에서 기자회견을 열고 "천막농성 101일째를 맞고 있는데 광주시는 여전히 침묵하며 책임을 회피하고 있다"고 지적했다.
노조는 "사용자는 노사상생발전협정서(상생협정서)를 핑계로 노동조합 활동을 제약해 왔다"며 "단결권과 단체교섭권, 단체행동권은 헌법이 보장한 기본권으로 협상의 대상이 아니다"라고 규탄했다.
노조는 "노동위원회는 노동3권 행사를 상생협정서 위반으로 이해하는 사용자의 판단은 위헌적 해석이라고 판단했다"며 "이재명 대통령 역시 헌법이 정한 권리이며 부당한 탄압을 하지 않을 것이라고 공개 자리에서 강조했다"고 전했다.
이어 "광주시는 '회사가 노조 요구안을 받지 않는다'고 하고 회사는 '광주시 중재안이 나오면 검토할 수 있다'고 말한다"며 "책임 떠넘기기 속에서 헌법과 노동권만 짓밟히고 있다"고 주장했다.
노조는 ▲성실한 단체교섭 ▲법에 따른 정당한 노조활동 및 전임자 활동 시간 보장 ▲부당노동 행위 중단 등을 요구했다.
노조는 "이 문제는 단순한 노사 갈등이 아니다. 광주형 일자리의 미래, 청년 일자리의 지속 가능성, 지역 산업 정책의 방향을 가늠하는 시험대"라며 "노동권이 배제된 일자리는 지속 가능하지 않다"고 경고했다.
