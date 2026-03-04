韩国股市单日暴跌12% 创业板指数失守1000点

纽斯频通讯社首尔3月4日电 受美国和以色列空袭伊朗引发中东局势持续升级影响，韩国综合股价指数（KOSPI）4日以史上最大跌幅（12%）收盘，创业板指数（KOSDAQ）失守1000点大关。

受美国和以色列空袭伊朗引发中东局势持续升级影响，韩国综合股价指数（KOSPI）4日以史上最大跌幅（12%）收盘，创业板指数（KOSDAQ）失守1000点大关。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所4日发布的数据，当天KOSPI指数收于5093.54点，较前一交易日暴跌698.37点（12.06%）。外国投资者和个人投资者分别净买入2288亿韩元和729亿韩元，而机构投资者净卖出5794亿韩元。

大部分市值排名靠前的股票下跌。三星电子（-11.02%）、SK海力士（-9.05%）、现代汽车（-14.79%）、三星电子优先股（-11.15%）、LG新能源（-11.32%）、韩华航空航天（-8.17%）、三星生物制剂（-10.05%）、起亚（-13.88%）、HD现代重工业（-13.05%）等均暴跌10%左右。

KOSDAQ指数跌破1000点大关，收于978.44点，较前一交易日暴跌159.26点（14%）。外国投资者和机构分别净买入1.1715万亿韩元和253亿韩元，而个人投资者净卖出1.2029万亿韩元。

当天KOSPI指数跌幅超过2001年"9·11"恐怖袭击事件时创下的历史最大跌幅（12.02%）。

有观点指出，与资金规模相比，KOSPI跌幅过度。市场质疑，在暴跌行情中，算法交易机械地扩大卖单，可能加剧市场波动。当天，个人投资者和外国投资者已转为净买入，但指数仍暴跌近两位数，呈异常走势。

大信证券表示，随着中东动荡局势短期内难以结束的迹象愈发明显，全球股市持续大幅下跌。在当前局势出现转机之前，市场持续波动在所难免，但之后有望在KOSPI估值吸引力和盈利动能的支撑下出现回升。

另一方面，当天首尔外汇市场美元兑韩元汇率收于1476.2韩元，较前一交易日上涨10.1韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社