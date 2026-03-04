신안군 올해 졸업생 중 78% 대학 진학

[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 신안군이 도서지역의 한계를 넘어 2026학년도 대학입시에서 높은 성과를 거두며 지역 교육 경쟁력 강화에 성과를 냈다.
4일 신안군에 따르면 올해 지역 고등학교 졸업생 149명 가운데 117명(78.5%)이 대학에 진학했다. 수도권 4년제 대학 5명, 전남대·조선대 등 주요 지역대 17명, 지방 4년제 대학 68명, 교육대 3명이 합격했다. 부사관으로 입대한 학생도 12명에 이르는 등 다양한 진로 성과를 보였다.
군은 2018년부터 '도서지역 학생도 충분히 할 수 있다'는 목표 아래 교육정책 투자를 지속해왔다. 신안교육지원청과 각급 학교에 20억 원 이상을 지원했으며 전체 학생 약 1500명 기준 1인당 130만 원 수준의 집중 지원이 이루어졌다.
주요 사업은 ▲교육정책특별보좌관 제도 운영▲개별 맞춤형 진로·진학 상담 강화▲학습지원 프로그램 확대▲학교·지역·교육기관 협력체계 구축▲교육발전특구·공동교육과정 연계 등으로, 학부모와 학생 만족도를 높이며 실질적 입시 성과로 이어졌다.
신안군은 이번 성과를 바탕으로 올해 총 33억 원 규모의 교육지원사업을 추진한다. ▲초·중학생 해외 어학연수▲방과후 학습지원▲교육자치 협력지구 운영▲중·고교 조·석식비 지원▲고교 무상교육 ▲원어민 보조교사 배치▲교육발전특구 지원 등을 통해 안정적 교육환경을 조성할 계획이다.
신안군 관계자는 "교육은 지역의 미래를 결정짓는 가장 중요한 투자"라며 "섬의 한계를 넘어 모든 아이가 공정한 출발선에서 꿈을 키울 수 있도록 과감히 지원하겠다"고 말했다.
군은 이번 대학입시 성과를 계기로 지역 인재가 지역으로 돌아와 성장하는 선순환 교육 생태계 구축에 속도를 낼 방침이다.
ej7648@newspim.com