성평등부, 시·도 국장회의 개최…"지역과 함께 성평등·청소년·가족정책 협력 강화"

가정 밖 청소년 자립지원·이주배경가족 통합지원 등 현안 논의
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 4일 정부서울청사에서 시·도 국장회의를 열고 성평등정책 거버넌스 구축, 위기청소년 및 가족 지원, 폭력피해자 보호체계 개선 등 주요 정책과 현안 과제에 대한 협업 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 회의에서는 중앙에서 지방으로 이어지는 정책 추진 체계를 강화하는 방안이 중점적으로 다뤄졌다.
성평등부는 상반기 중 장관 주재로 '17개 시·도 양성평등위원회 협의체'를 구성·운영해 중앙과 지방 간 정책 추진 현황을 공유하고 공동 협력 과제와 제도 개선 사항을 발굴해 나가기로 했다.
또 지역 공공시설에 설치된 일본군 '위안부' 피해자 추모조형물의 체계적 관리를 위해 관련 조례 제·개정과 공공조형물 지정 관리에 대한 지방정부의 협조를 요청했다.
청소년·가족 정책 분야에서는 가정 밖 청소년의 안정적 자립 지원이 핵심 안건으로 올랐다. 성평등부는 일부 지자체에서 운영 중인 자립정착금 제도의 확대와 청소년자립지원관 등 자립지원 인프라 확충 필요성을 공유하며 지방정부와 협력을 강화하기로 했다.
아울러 상반기 수립 예정인 '제5차 건강가정 기본계획'(2026~2030)에 지역 수요를 반영하고 3월부터 추진되는 이주배경가족 통합지원 시범사업이 현장에서 안정적으로 운영될 수 있도록 적극적인 참여도 요청했다.
이밖에도 ▲지역 성평등전담부서 설치 등 조직체계 정비 ▲여성인재 데이터베이스(DB) 활용 활성화 ▲성범죄자 취업제한 기관 점검 강화 ▲학교복합시설 내 청소년시설 설치 확대 ▲아이돌봄사 국가자격제 및 민간기관 등록제 시행 협조 등 다양한 협업 과제가 함께 논의됐다.
한편 시·도 참석자들은 시설 종사자 처우 개선, 여성친화도시 특성화사업 국비 지원, 고용평등임금공시제 관련 지방정부 역할 정립, 아이돌봄 인력 확충 지원 강화 등을 건의했다.
원민경 성평등부 장관은 "성평등·청소년·가족정책의 성과는 지역 현장에서 완성된다"며 "중앙과 지방이 상시적으로 소통·협력하는 체계를 구축해 현장 체감도를 높이겠다"고 말했다.
