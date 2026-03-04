문경양, 광주시의원 비례대표 출마 선언…"포용 정치"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 문경양 더불어민주당 광주시당 장애인위원장이 오는 6월 3일 치러지는 광주시의원 비례대표 선거 출마를 선언했다.
문 위원장은 4일 보도자료를 내고 "정치는 숫자가 아니라 눈물을 닦아주는 일이다. 형식적인 복지가 아니라 변화를 이끄는 정치로 승부하겠다"고 도전장을 내밀었다.
문 위원장은 최근 통과된 전남·광주특별법과 관련해 "단순한 행정 결합이 아니라 지역의 미래를 새롭게 열 이정표"라며 "통합의 성과는 규모가 아니라 포용으로 증명돼야 한다"고 강조했다.
이어 "광주의 미래는 누구 한 사람의 몫이 아니라 모두 함께 살아가는 것"이라며 "특별법의 혜택이 사회적 약자에게 먼저 돌아가도록 예산과 정책의 우선순위를 낮은 곳에 두겠다"고 말했다.
주요 공약은 이동권 보장, 의료비 지원 사각지대 해소, 돌봄 공공성 강화 등에 초점을 맞췄다.
특히 "저상버스가 늘어나도 여전히 보도 턱에서 멈추는 현실은 그대로다"며 "특별교통수단 배차, 이동 지원센터의 일원화, 예산 구조 재편을 추진하겠다"고 약속했다.
문 위원장은 광주장애인미술협회장, 광주광역시장애인총연합회 이사 등으로 장애인 문화예술 활동을 지원해 왔으며, 대기업과 공공·의료기관 연계 일자리를 만든 경험이 있다.
지난 대선에서는 민주당 선거대책위에서 장애인위원장으로 정책 조직을 이끌었다.
bless4ya@newspim.com