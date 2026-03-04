충북도, 제1회 추경예산 1046억 증액 편성

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도는 도민 체감형 사업 지원과 상반기 시급한 역점사업 추진을 위해 1046억 원 규모의 2026년도 제1회 추가경정예산안을 편성해 도의회에 제출했다고 4일 밝혔다.
이번 추경으로 충북도 예산 총규모는 본예산 7조6703억 원보다 1.4% 늘어난 7조7749억 원으로 일반회계는 6조9688억 원, 특별회계는 8061억 원에 달한다.
도는 세수여건이 녹록지 않은 상황에서도 교육청 재산이관 수입 및 국·도비 보조금 등을 활용해 도민 체감형 사업과 현안사업을 중심으로 추경을 편성했다.
충북도는 청소년과 청년층 지원을 위한 다양한 사업에 181억 원을 반영했다. 주요 내용은 ▲청년활동 및 사업지원을 위한 청년기금 50억 원▲청소년 학습지원을 위한 청소년육성기금 전출금 50억 원▲3자녀 양육가정 지원 35억 원▲청년 주택자금 대출이자 지원 15억 원▲청소년 전용공간 조성 23억 원 등이다.
또 영유아와 청소년 체험·휴식공간 '놀꽃마루' 운영비 2억7000만 원 증액과 자연학습원 내 숲생태정원 조성비 5억 원을 새로 반영했다.
도정 주요 현안사업에는 총 865억원이 투입된다. 여기에는 ▲미래 첨단산업 육성을 위한 KAIST 바이오스퀘어 구축 16억 원▲바이오랩스 오송 구축·운영 20억 원▲충북형 AI기업 이전·정착 지원 2억 원이 포함됐다.
이밖에 ▲충북형 다목적 돔구장 건립 타당성 용역 2억 원▲스마트팜 보급사업 8억4000만 원▲쪽파 종구 연중 생산·공급 시범사업 2억5000만 원 등이 반영됐다. 특히 인구소멸지역 주민 소득안정 및 지역경제 활성화를 위한 농어촌 기본소득 시범사업에 478억 원이 새로 편성됐다.
이동옥 충북도 행정부지사는 "세수 여건이 악화된 가운데 필수 현안사업과 도민 체감도가 높은 사업 위주로 최소 규모의 추경을 편성했다"며 "예산이 확정되면 한 푼도 헛되이 쓰이지 않도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 충북도가 제출한 이번 추경예산안은 제432회 도의회 임시회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 오는 3 20일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.
baek3413@newspim.com